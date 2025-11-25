Medve nagyságú kutya marcangolt szét egy idős asszonyt, a rendőrök is alig bírtak el vele

Vasárnap kora este egy közép-ázsiai juhászkutya támadt rá egy 67 éves nőre a Vas vármegyei Torony településen. A helyszínre érkező nagyszámú rendőri egység a helyiek segítségével először visszaszorította az ebet, majd a hatósági állatorvos az állat ártalmatlanítására kényszerült. A megtámadott idős nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt mentővel szállították a szombathelyi Markusovszky-kórházba – írta a Vaol.hu.

Hatalmas kutya támadt egy idős asszonyra

Fotó: Vaol.hu/ VN

Új gazdát kerestek a kutya számára

A közösségi oldalakon már hirdették a kutyát, a fiát nemrég elvesztő asszony próbált új gazdát találni az ebnek. Az asszony nehéz helyzetbe került, egyedül maradt és attól tartott, ha vele történik valami, az állatnak nem lesz gondozója, ezért kizárólag hozzáértő, szerető gazdát keresett.

A Vaol.hu megkereste Szabó Zsoltot, Torony polgármesterét, aki megrendülten nyilatkozott, és rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezte az ügyben.

A toronyi kutyatámadás tragédiája rávilágított arra a nehéz helyzetre, amikor egy háziállat gondozása váratlan tragédia (a gazda halála) miatt válik megoldhatatlanná. Felmerül azonban a kérdés, mi történik a kis kedvencekkel egy másik gyakori, traumatikus esemény, például egy autópályán történt baleset után.