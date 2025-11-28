Nyulakat, gyöngytyúkokat ölt a szomszéd kutyája – rekord bírságot kapott a gazdája

Hatósági eljárás indult egy csókakői lakos ellen, akinek két kutyája kiszökött, majd a szomszéd ingatlan területére bejutva elpusztították az ott tartott baromfik egy részét, sőt, az ingatlan tulajdonosára is rátámadtak. A cselekmény közigazgatási szabályszegésnek minősül – olvasható a Csókakő Község közösségi oldalon posztolt nyilvános bejegyzésben, melyet Csókakő és Fehérvárcsurgó közös jegyzője tett közzé. A kutyatámadásról a Feol.hu számolt be.

Csókakői kutyatámadás: rekord összegű bírságot szabtak ki a gazdára

Fotó: illusztráció/Feol archív

Az eset szeptember végén, a reggeli órákban történt. A megtámadott szomszéd önvédelemből szembeszállt a kutyákkal, és kioltotta az egyik eb életét. A kutyatámadás során személyi sérülés nem történt, ugyanakkor több nyúl és gyöngytyúk elpusztult.

Nem ez volt az első kutyatámadás Csókakőn

A szomszéd portáján randalírozó kutyák már máskor is kiszöktek, majd megtámadtak és széttéptek egy, a gazdájával éppen arra elhaladó, pórázon sétáltatott kisebb testű kutyát. Ez utóbbi ügyben már lezárult egy hatósági eljárás az állattartóval szemben, ennek ellenére a kutyák gazdája továbbra sem tanúsított felelősségteljes magatartást.

Ezért a jegyző, mint állatvédelmi hatóság 2 millió 250 ezer forint állatvédelmi bírságot szabott ki a felelőtlen ebtartóra.

Mintha mi sem történt volna

A háztáji állatokat ért támadást követően az állatvédelmi hatóság helyszíni szemlét rendelt, melyen azt tapasztalta, hogy a támadó kutyák gazdájának tulajdonában levő puli az utcán kóborolt felügyelet nélkül.

Ebből kifolyólag megállapítható, hogy a kutyák tulajdonosa már a második hatósági eljárás ellenére sem tett meg semmit annak érdekében, hogy az állatait az udvarában tartsa, így azok bármikor ki tudtak szökni onnan”

– derül ki a bejegyzésből.

