Ha igaz, amit a gazda állít, akkor a kutyának kulcsa volt a kapuhoz

A 2024. június 6-án történt bozsoki kutyatámadás ügyében szerda délután tartottak előkészítő ülést a Szombathelyi Törvényszéken. Az ügyészi ajánlat felfüggesztett fogházbüntetés volt, a vádlott azonban tagadta bűnösségét – számolt be a tárgyalóteremben történtekről a Vaol.hu.

Idős nő volt a kutyatámadás áldozata, akit egy amerikai staffordshire terrier marcangolt

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A vádirat szerint az eb gazdája nem gondoskodott a lakóhelye udvarán tartott amerikai staffordshire terrier kiszökésének megakadályozásáról, így amikor az állat nekiugrott az ingatlan kiskapujának, az kinyílt, a kutya pedig kijutott az utcára. Ott megtámadott és többször megharapott egy nőt, a marcangolást csak akkor hagyta abba, amikor egy másik kutya elterelte a figyelmét. A nő a kutyatámadás következtében életveszélyes, 90 nap gyógytartamú sérüléseket szenvedett el.

Kinek a hibája a kutyatámadás?

Az előkészítő ülésen az is elhangzott, hogy a harci kutya nem először szökött már ki, a támadás napján pedig azért juthatott ki az utcára, mert a férfi nem zárta be kulccsal a kaput. Ezért a vád vele szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége.

Az ügyész arra az esetre, ha a megvádolt gazda beismeri a bűnösségét, másfél év fogházat ajánlott, végrehajtásában 3 évre felfüggesztve. A vádlott azonban tagadta bűnösségét, bár azt nem vitatta, hogy az udvaráról kiszökött kutya okozott súlyos sérüléseket az utcán elhaladó asszonynak.

Úgy véli nem az ő hibájából történt a támadás, ugyanis biztos benne, hogy bezárta a kiskaput. Szerinte a bíróságnak azt is vizsgálnia kellene, hogy a kutya miért támadt emberre.

Tárgyaláson folytatódik az ügy tisztázása

A sértett és védője úgy nyilatkozott, ők nem kérik a férfi megbüntetését és polgárjogi igényt sem támasztanak vele szemben. Ettől függetlenül az eljárást le kell folytatni és mivel az ügyet az előkészítő ülésen nem sikerült tisztázni, a bíró január 26-ára tűzte ki a tárgyalás napját, ahol a bizonyítási eljárás lefolytatása mellett, tanúk meghallgatására is sor kerül majd.

A napokban egy hatalmas termetű közép-ázsiai juhászkutya támadt rá egy 67 éves nőre a Vas vármegyei Torony településen. A megtámadott idős nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, de hogy mi lett az eb sorsa, azt megtudhatja, ha ide kattint.