A kutya letépte a madzagot, majd teljes erővel a nőre vetette magát

Furcsa kutyatámadás történt Pingyomon a közelmúltban. Egy helyi lakos, Fehér Ildikó átment a szomszédos telekre, mivel már nem egy környékbeli jelezte neki, hogy tarthatatlanok az állapotok. Az ott hagyott kutya hetek óta éhezett és fázott, egy madzagra volt kikötve ellátás nélkül. Ildikó egy kölcsönadott tárgyat is vissza szeretett volna kapni, ezért üzenetben megkereste a telek tulajdonosát, mire az áthívta magához – írta meg a Boon.hu.

A madzagra kötött kutya elszabadult, és Ildikóra támadt

Fotó: Unsplash, illusztráció

A sokat szenvedett állat kiszabadult a madzag fogságából, és teljes erővel a nőre vetette magát. A nő kabátját széttépte a támadás során, és több helyen is megmarta harapásos sérüléseket okozva.

A kutya tulajdonosa elhajtott, Ildikónak sérült állapotban kellett magára hívnia a mentőket

A beszámoló alapján az eb tulajdonosa eközben telefont intézett, és a támadás után kijelentette, hogy nem érdeklik a történtek. A tulajdonos beszállt a kocsijába, és elhajtott a sokkos állapotban lévő Ildikót magára hagyva. Ildikó segítséget kért, a mentők a Szentpéteri kapui kórház traumatológiájára szállították, ahol azonnal ellátták, valamint veszettség és tetanusz elleni oltássorozatot írtak elő számára. Erre azért volt szükség, mert az állat nem rendelkezett igazolt veszettségoltással.

Ildikó súlyos testi és lelki traumákat szenvedett, négy veszettség elleni oltást kellett kapnia záros időn belül, amelyek jelentős mellékhatásokat okoztak.

Beszámolója alapján a történtek óta betegeskedik, ennek ellenére el kell járnia dolgozni, mert félti a munkahelyét. Tovább növeli az eset súlyosságát, hogy ugyanezen a környéken alig nyolc hónappal ezelőtt halálos kimenetelű kutyatámadás történt.