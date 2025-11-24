Lebukott az egri lakásmaffia

Albérletet keresni nem egyszerű feladat, Egerben pedig egyenesen rémálom. Mint kiderült, ebben a városban tevékenykedett az egyszemélyes lakásmaffia, aki úgy gondolta, hogy ha már munkája nincs, akkor majd mások lakásából fog megélni - írta a Heol.hu.

A lakásmaffia már nem fog több bosszúságot okozni

Fotó: Baon.hu

A férfi módszere egyszerű volt, de annál inkább pofátlan. Különböző álneveken kiadta magát bérlőnek, majd a kibérelt lakást néhány nap múlva meghirdette és ezt a folyamatot eljátszotta még pár alkalommal, de akkor már tulajdonosként tetszelgett. Az egyik sértett nő még bérleti szerződést is kötött vele, pénzt adott át neki, majd boldogan várta a beköltözést. A gond csak az volt, hogy a férfi sem a szerződés szerinti díjakat, sem a rezsit nem fizette, viszont a lakást már másnak ki is adta.

A lakásmaffia sok embert húzott csőbe

Volt alkalom, amikor leszerződött egy újabb bérlővel, de amikor ő költözni akart, a tulajdonosnak magát kiadó férfi mindig talált valami indokot, hogy miért nem adja át a kulcsokat, majd ahogy az szokott lenni, egyszerűen elérhetetlenné vált. És ez nem egyedi eset volt.

Négy másik embert ugyanígy húzott csőbe.

Az Egri Járási Ügyészség most vádat emelt a férfi ellen többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt. A javaslatuk szabadságvesztés és a közügyektől való eltiltás.

Egerben pedig rendesen zajlik az élet és a bűncselekményekből sincs hiány. Legutóbb egy késsel hadonászó férfit fogott el a városban a rendőrsé, mert drogot akart így szerezni.