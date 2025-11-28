Hírlevél

tragédia

Csak másnap tudták meg, hogy halálos áldozata is volt a mezőtúri lakástűznek

Csütörtökön késő este lángokba borult egy családi ház Mezőtúron és bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, egy férfi életét már nem tudták megmenteni. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a halálos áldozatot követelő lakástűz okának feltárása érdekében vizsgálat indult.
Csütörtökön késő este halálos lakástűz történt Mezőtúron, a Puskin utcában. A riasztás után a tűzoltók négy járművel percek alatt a helyszínre értek, és megkezdték az oltást. Bár az épület egyik idős lakója még a lánglovagok kiérkezése előtt kimenekült, egy férfit a tűzoltóknak kellett kihozniuk, ám rajta már nem tudtak segíteni. A ház harmadik lakója nem tartózkodott otthon a tragédia idején, őt az önkormányzat ideiglenesen elhelyezte, mivel az ingatlan lakhatatlanná vált. A hír mélyen megrendítette a szomszédokat – írta a Szoljon.hu.

Négy járművel érkeztek a tűzoltók a mezőtúri lakástűzhöz
Négy járművel érkeztek a tűzoltók a mezőtúri lakástűzhöz
Fotó: Nagy Balázs

Halálos kimenetelű lakástűz

Péntek reggel a mezőtúri Puskin utcában a még mindig a helyszínen álló tűzoltóautó és a ház roncsai – a tátongó tető, a megrongálódott veranda – idézték a késő esti halálos tragédiát. Egy közelben lakó hölgy így emlékezett az eseményekre: először az áramkimaradásra és kutyája ugatására figyelt fel, majd ekkor vette észre a szomszédos házat hatalmas lángokkal égve.

A megrendült szomszéd elmondása szerint látta, hogy az egyik lakó, egy hölgy még időben kimenekült és beszélt a tűzoltókkal, így nem gondolta, hogy a tűzesetben bárki meghalt. 

Csak reggel szembesült azzal a tragikus hírrel, hogy a házban élő férfit a tűzoltók kihozták, de az életét már nem tudták megmenteni. 

A szomszéd könnyeivel küszködve beszélt az elhunytról, akit rendkívül kedves, jólelkű embernek ismert. A tragédiáról készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

A tűzesetek sora nem ér véget: a mezőtúri tragédia után Makóról érkezett hír egy hatalmas, háromszintes raktárépület lángba borulásáról. A tűz megfékezéséhez a tűzoltóknak vízágyút is be kellett vetniük.

 

