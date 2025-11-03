Tragikus vasárnap: két idős ember halt meg a lakástűzben

Kora este egy domaszéki tanyáról érkezett a riasztás: a háromszáz négyzetméteres épület szinte pillanatok alatt lángba borult. A lakástűz olyan gyorsan terjedt, hogy mire az öt tűzoltójármű a helyszínre ért, a tetőszerkezet már beszakadt, és az egész épület égett. A lánglovagok hősiesen küzdöttek a tűzzel, de már későn érkeztek, az idős asszonyt holtan találták a romok között. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy egy kegyeleti gyertya indította el a végzetes lakástüzet, de a pontos okokat a tűzvizsgálat deríti ki – írta közleményében a Katasztrófavédelem.

Tragédiába fulladt a lakástűz

Fotó: Pixabay

Hős rendőr és egy újabb lakástűz Budapesten

Alig pár órával később Budapest XX. kerületében, a Szegfű utcában csaptak fel a lángok. Egy nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobája gyulladt ki, ahol egy szekrény és egy elektromos óra vált a tűz martalékává. A történet egyik hőse egy szabadnapos rendőr, aki azonnal a tűzbe rohant, és kimentett egy férfit az égő házból, még mielőtt a tűzoltók kiértek volna. Az oltás során az egységek egy idős nőt is kivittek az épületből, de sajnos az életét már nem tudták megmenteni.

A katasztrófavédelem szakemberei szerint a megelőzés kulcsa a füstérzékelő. Ez az apró eszköz már a legelső füstjeleket érzékeli, és riasztásával értékes perceket ad, hogy eloltsuk a tüzet vagy kimeneküljünk.

A múlt héten Baranya vármenyében is történt hasonló eset, a tűzjelző ott is megelőzhette volna a tragédiát.