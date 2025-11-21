Vaddisznó rohant neki egy Lexusnak Budapesten – videó

A KRESZ- és közlekedésbiztonsági szakemberek minden ősszel felhívják a figyelmet a vadmozgásra, hiszen ebben az időszakban ugrásszerűen megnő a vadgázolások száma. A legtöbb figyelmeztető videón az látható, hogy egy vadállat az úttest előtti pillanatnyi megakadás után megpróbál átszaladni egy autó előtt. Olyat viszont igen ritkán, ami egy Lexussal történt a minap – írta meg a Magyar Nemzet.

Vaddisznó csapódott egy Lexusnak Budapesten

Fotó: Bp-i Autósok közössége/Magyar Nemzet

A Bp-i Autósok közössége tette közzé azt a felvételt, amelyet egy kocsi fedélzeti kamerája rögzített. Egy autós a forgalmas Budaörsi úton, a város felé haladt, amikor közvetlenül a Kőérberki út előtt kiugrott a bozótosból egy nagytestű vaddisznó.

Ahelyett, hogy átszaladt volna az úton vagy megállt volna, egyenesen nekiszaladt a Lexus oldalának. Az orrával csapódott a karosszériának.

A váratlan ütközés után az állat láthatóan megszédült, majd néhány pillanatnyi habozás után visszaszaladt oda, ahonnan jött. A sofőrök szerint nagy az esély rá, hogy a vaddisznó megsérült, és az autóban is kár keletkezett.

Érdemes végignézni a felvételt, mert a videó végén egy másik veszélyes szituáció is látható:

egy Ford Fiesta vezetője olyat tett, amire egyszerűen nincs értelmes magyarázat.

