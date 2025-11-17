Nagy a baj! Lezuhant egy gyerek a kelenföldi erőműről - videó

Felvételeket akart készíteni az egyik barátjával, ezért mászott fel az épületre egy kamasz. Amikor beszakadt alatta a tető, ő lezuhant.
Súlyosan megsérült egy 16 éves fiú, amikor lezuhant Budapesten, a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről - tudta meg a TV2 Tények.
Az egyik barátjával akart videókat készíteni az üzemen kívüli épület tetejéről, de az beszakadt alatta.
A kamasz több métert zuhant az épület belsejébe.
Többen segítettek a lezuhant gyereknek
Tűzoltók vitték ki a mentősöknek a fiút, akik sokáig ápolták a helyszínen, majd kórházba vitték. A drámai baleset részleteit is megismerheti a november 17-én 18 órakor kezdődő TV2 Tényekből.
