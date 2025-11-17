Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány Kijevben: lelépett az egyik legbefolyásosabb ukrán politikus?

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

kelenföldi erőmű

Nagy a baj! Lezuhant egy gyerek a kelenföldi erőműről - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felvételeket akart készíteni az egyik barátjával, ezért mászott fel az épületre egy kamasz. Amikor beszakadt alatta a tető, ő lezuhant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kelenföldi erőműsúlyos sérülésekkelcsaládanyatetőBudapestlezuhantbajTV2 Tényekkamaszgyerek

Súlyosan megsérült egy 16 éves fiú, amikor lezuhant Budapesten, a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről - tudta meg a TV2 Tények.

Lezuhant a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről egy kamasz
Lezuhant a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről egy kamasz (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Az egyik barátjával akart videókat készíteni az üzemen kívüli épület tetejéről, de az beszakadt alatta. 

A kamasz több métert zuhant az épület belsejébe.

Többen segítettek a lezuhant gyereknek

Tűzoltók vitték ki a mentősöknek a fiút, akik sokáig ápolták a helyszínen, majd kórházba vitték. A drámai baleset részleteit is megismerheti a november 17-én 18 órakor kezdődő TV2 Tényekből.

Ezt is olvassa el: újabb fejlemény a Budakeszin eltűnt családanya ügyében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!