Nagy a baj! Lezuhant egy gyerek a kelenföldi erőműről - videó

Súlyosan megsérült egy 16 éves fiú, amikor lezuhant Budapesten, a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről - tudta meg a TV2 Tények.

Lezuhant a kelenföldi erőmű egyik épületének a tetejéről egy kamasz (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Az egyik barátjával akart videókat készíteni az üzemen kívüli épület tetejéről, de az beszakadt alatta.

A kamasz több métert zuhant az épület belsejébe.

Többen segítettek a lezuhant gyereknek

Tűzoltók vitték ki a mentősöknek a fiút, akik sokáig ápolták a helyszínen, majd kórházba vitték. A drámai baleset részleteit is megismerheti a november 17-én 18 órakor kezdődő TV2 Tényekből.

Ezt is olvassa el: újabb fejlemény a Budakeszin eltűnt családanya ügyében.