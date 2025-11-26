Hátborzongató, amit a lomtalanításon találtak Ferencvárosban

A Bors egyik olvasója úgy értesült, hogy emberi csontokat találtak lomtalanításkor a IX. kerületi Liliom utcában. Beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken.

Valószínűleg oktatási célúak azok az emberi csontok, amiket a lomtalanításon találtak

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Megrázó felfedezést tettek a lomtalanításon

A lap egy másik olvasója új információkat közölt, eszerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok, amelyek segítségével egyetemen oktatnak. Azonban, mivel szerves anyagról van szó, ezeket nem lehet az utcán hagyni. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg egyik információt sem.

Nemcsak a lomtalanításnak, hanem egy kirándulásnak is lehet hátborzongató felfedezés a vége. Nemrégiben a Jakab-hegyen harminc emberi maradványt találtak túrázók. A rendőrség vizsgálja, kikhez tartozhattak a csontok, és hogyan kerülhettek a Pálosok kolostorának környékére. Bővebben a témáról itt olvashat.

