Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

lomtalanítás

Hátborzongató, amit a lomtalanításon találtak Ferencvárosban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes információk láttak napvilágot a főváros IX. kerületében. Emberi csontokra leltek a kincsvadászok a lomtalanításon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lomtalanításFerecvárosLiliom utcaemberi csontok

A Bors egyik olvasója úgy értesült, hogy emberi csontokat találtak lomtalanításkor a IX. kerületi Liliom utcában. Beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken. 

emberi csontok, amiket a lomtalanításon találtak
Valószínűleg oktatási célúak azok az emberi csontok, amiket a lomtalanításon találtak 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

Megrázó felfedezést tettek a lomtalanításon

A lap egy másik olvasója új információkat közölt, eszerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok, amelyek segítségével egyetemen oktatnak. Azonban, mivel szerves anyagról van szó, ezeket nem lehet az utcán hagyni. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg egyik információt sem.

Nemcsak a lomtalanításnak, hanem egy kirándulásnak is lehet hátborzongató felfedezés a vége. Nemrégiben a Jakab-hegyen harminc emberi maradványt találtak túrázók. A rendőrség vizsgálja, kikhez tartozhattak a csontok, és hogyan kerülhettek a Pálosok kolostorának környékére. Bővebben a témáról itt olvashat.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!