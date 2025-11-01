Hírlevél

Sport

Három férfi együtt vett ki egy keszthelyi apartmant 2022 júliusában két éjszakára. Érkezésükkor minden rendben volt, előre fizettek, senki nem sejtette, hogy július 12-én, távozásukat megelőzően lopást fognak elkövetni. Ami egyedivé tette az ügyüket az a módszer, ahogyan megpróbálták eltüntetni a nyomaikat.
Egy somogyi férfi két társával kivett egy keszthelyi apartmant bérelt ki két éjszakára 2022 júliusában. Előre fizettek, gyanúra nem adtak okot, mégis távozásuk előtt, július 12-én fosztogatni kezdtek szállásukon. Az esetet végül nem sikerült megúszniuk, a Keszthelyi Járásbíróság november 3-án tárgyalja a nagy értékű lopási ügyet írta meg a Zaol.hu. A portál szerint az apartmanban volt egy Privát feliratú szoba, ami ügyvédi irodaként funkcionált és ahol jelentős mennyiségű készpénz volt.

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása alapján hamarosan tárgyalnak Keszthelyen a lopás ügyében
Kép forrása: Pixabay

Lopás az ügyvédi irodában

Miután az elkövetők felforgatták az irodát, 11.000 eurónyi készpénzzel, vagyis mintegy 4,5 millió forinttal távoztak és elosztották a pénzt maguk között.

A bűncselekmény befejezéseképpen borsot szórtak szét a szobában, hogy eltűntessék a nyomokat. 

Azt nem tudni, hogy mi volt a céljuk a fűszer szétszórásával, de úgy tűnik, hogy nem vált be a trükk.

A napokban betörtek egy Velencei-tó melletti házba, ahonnan több mint 12 millió forint értékű ékszert és készpénzt nyúlt le egy férfi. A rendőrségnek mindössze két napjába telt rátalálni.

 

