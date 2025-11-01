Egy somogyi férfi két társával kivett egy keszthelyi apartmant bérelt ki két éjszakára 2022 júliusában. Előre fizettek, gyanúra nem adtak okot, mégis távozásuk előtt, július 12-én fosztogatni kezdtek szállásukon. Az esetet végül nem sikerült megúszniuk, a Keszthelyi Járásbíróság november 3-án tárgyalja a nagy értékű lopási ügyet – írta meg a Zaol.hu. A portál szerint az apartmanban volt egy Privát feliratú szoba, ami ügyvédi irodaként funkcionált és ahol jelentős mennyiségű készpénz volt.

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása alapján hamarosan tárgyalnak Keszthelyen a lopás ügyében

Lopás az ügyvédi irodában

Miután az elkövetők felforgatták az irodát, 11.000 eurónyi készpénzzel, vagyis mintegy 4,5 millió forinttal távoztak és elosztották a pénzt maguk között.

A bűncselekmény befejezéseképpen borsot szórtak szét a szobában, hogy eltűntessék a nyomokat.

Azt nem tudni, hogy mi volt a céljuk a fűszer szétszórásával, de úgy tűnik, hogy nem vált be a trükk.

