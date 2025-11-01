Egy somogyi férfi két társával kivett egy keszthelyi apartmant bérelt ki két éjszakára 2022 júliusában. Előre fizettek, gyanúra nem adtak okot, mégis távozásuk előtt, július 12-én fosztogatni kezdtek szállásukon. Az esetet végül nem sikerült megúszniuk, a Keszthelyi Járásbíróság november 3-án tárgyalja a nagy értékű lopási ügyet – írta meg a Zaol.hu. A portál szerint az apartmanban volt egy Privát feliratú szoba, ami ügyvédi irodaként funkcionált és ahol jelentős mennyiségű készpénz volt.
Lopás az ügyvédi irodában
Miután az elkövetők felforgatták az irodát, 11.000 eurónyi készpénzzel, vagyis mintegy 4,5 millió forinttal távoztak és elosztották a pénzt maguk között.
A bűncselekmény befejezéseképpen borsot szórtak szét a szobában, hogy eltűntessék a nyomokat.
Azt nem tudni, hogy mi volt a céljuk a fűszer szétszórásával, de úgy tűnik, hogy nem vált be a trükk.
A napokban betörtek egy Velencei-tó melletti házba, ahonnan több mint 12 millió forint értékű ékszert és készpénzt nyúlt le egy férfi. A rendőrségnek mindössze két napjába telt rátalálni.