Kábelmaffia a sorompónál: filléres zsákmány, milliós pusztítás

Balassagyarmaton olyan lopás történt, amire még a sokat látott vasutasok is felkapták a fejüket. Két férfi úgy döntött, hogy némi zsebpénz reményében nekilát vasúti kábeleket vagdosni, méghozzá egy működő átjárónál - írta a Nool.hu.

A lopás nemcsak életveszélyes volt, de tragédiába is fulladhatott volna

Fotó: Nógrád Vármegyei Főügyészség





A vádirat szerint a 66 éves „mester” és 30 éves „tanítványa” január végén felszerelkezett egyetlen eszközzel, egy késsel, és nekiláttak kibelezni a fény- és félsorompó elektromos rendszerét. Összesen 48 méternyi rézkábelt szedtek ki nyolc berendezésből.

A lopás nem csak szabálytalan, hanem életveszélyes is volt

A kábelhiány miatt az átjáró üzemképtelenné vált, a fények és sorompók elsötétültek. A vasúti átjárók ilyenkor nem jelzik a közeledő vonatot, vagyis a közlekedők a szerencsén múló orosz rulettet játszanak.

A két férfi mindezt azért tette, hogy a zsákmányt 6 271 forintért eladja. A Magyar Államvasutaknak azonban a kalandvágyó páros akciója 59 ezer forint a lopási kárt tesz ki, valamint 4 millió 466 ezer 639 forint az okozott rongálás értéke.

Az ügyészség nem is finomkodik. A két férfit dolog elleni erőszakkal, nemesfémre elkövetett lopással, valamint a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolják. Ráadásként az idősebb férfinak egy februári kisebb lopás miatt is felelnie kell.

Ha beismerik a lopást, a megállapodás szerint az idősebb férfi akár 3 év letöltendő börtönt is kaphat, plusz 4 év közügyektől eltiltást. Fiatalabb társa ennél enyhébb, 1 év 10 hónap felfüggesztett büntetésre számíthat.

A lopás bűntettének mesterségét az elmúlt időszakban egy ceglédi férfi is tovább kívánta adni rokonainak, azonban a rendőrök hamar elkapták a családi vállalkozás érintettjeit.