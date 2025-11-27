Lebukott a viszkis rabló Hajdúnánáson

Többször is visszatért egy hajdúnánási kisboltba vásárolni az a férfi, aki ugyan a kasszánál néhány apróságért rendesen fizetett, de a drágább termékeket inkább a hátizsákjába csempészte. A vádirat szerint 2025. szeptember 1. és 15. között legalább négyszer látogatott el a hajdúnánási élelmiszerboltba és minden alkalommal ugyanazt a forgatókönyvet követte el a lopás során - írta a Haon.hu.

Minden alkalommal jól kitervelte a lopás részleteit

Fotó: Pixabay

Trükkös lopás volt minden egyes alkalom

A polcok takarásában a bevásárlókocsiba pakolt whiskey minden alkalommal a hátizsákjában kötött ki. Fizetni természetesen nem felejtett el, hiszen minden olcsóbb termék vételárát kiegyenlítette, de a drágább italokkal a táskájában kisétált az üzletből.

Két hét alatt összesen hét üveg szeszesitalt sikerült megszereznie, amivel közel hatvanezer forintos kárt okozott.

A rendőrségi nyomozás során az összeget ugyan megtérítette, de ezzel nem zárult le az ügy.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a férfi ellen kisebb értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás miatt emelt vádat. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül, az iratok alapján döntsön és a vádlottat próbára bocsátásának intézkedésével sújtsa.

