Óriási felfordulás Miskolcon – belecsapódott egy autó a villamosba

Miskolcon már-már hagyomány, hogy időről időre összetalálkozik az autós és a villamos – és valljuk be, a kötöttpályás jármű valahogy mindig erősebbnek bizonyul. A legújabb baleset azonban nem csak egy szokásos koccanás volt, hanem egy komplett hétvégi krimibe illő jelenet, ahol egy lopott autó volt a történet főszereplője - írta a Boon.hu.

Lopott autó ütközött a villamossal Miskolcon

Fotó: Facebook

A közösségi médiában szombat este sorra jelentek meg a tanácstalan kommentek, hogy hol van a villamos, miért nem jön egyik irányból sem? Egy szemtanú gyorsan pontot tett a találgatások végére, hogy a járművet ne is várja senki, mert már két és fél órája helyszínelnek a szakemberek.

Kiderült, hogy lopott autó volt

A friss fotók alapján egy személyautó kanyarodott a villamos elé, valószínűleg az elsőbbségadás teljes figyelmen kívül hagyásával, a csattanás pedig elkerülhetetlen volt.

A balesetben érintett autóról az is hamar kiderült, hogy lopott. A sofőr pedig nemhogy megvárta volna a rendőröket, de olyan gyorsan eltűnt a helyszínről, hogy még a térfigyelő kamerák sem rögzítették. Utasaival együtt felszívódott, így a történet kapott egy kis cserbenhagyást is.

A miskolci villamosközlekedés így órákra megbénult, az utasok bosszankodtak, a város zúgolódott, a rendőrség pedig nyomoz. A baleset okozója egyelőre ismeretlen helyen tartózkodik, de az biztos, hogy ez a hétvégi ütközés még sokáig beszédtéma marad a városban.

Cserbenhagyás pedig szeptemberben is történt, akkor Pécsett gázolt el egy idős hölgyet egy taxisofőr, aki ahelyett, hogy megállt volna, gondolkodás nélkül tovább hajtott.