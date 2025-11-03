Október 20-án eltűnt egy 31 éves férfi Szombathelyen. Azóta nem találják Lukóczki Lászlót, pedig több százan nap mint nap égen-földön, mentőkutyákkal, drónokkal, hőkamerákkal is keresik. Ahogy írtuk, a szombathelyi munkahelyétől nem messze látták utoljára a családapát, akit a párja és a kislánya is nagyon vár haza. Akkor azt mondták a szerettei, furcsán viselkedett az eltűnése előtt, most pedig kiderült, hogy rendőrök láthatták utoljára.

Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik

A Vaol.hu azt írta, a férfi a szombathelyi Puskás Tivadar utcában volt október 20-án 11 óra körül. A helyi újságírók úgy tudják,

balesetet okozott és a rendőrök elvették a jogosítványát.

Ezt erősíti az is, hogy állítólag a párját is felhívta azzal, hogy nincs jogosítványa és nem tudja, most mi lesz vele. Ekkor még működött a telefonja, ami azóta ki van kapcsolva. Elképzelhető, hogy a baleset miatt tűnt el a férfi.

Jelentkezzen, ha látja valahol Lukóczki Lászlót!

Fényképét és a személyleírását feltették a rendőrség, hátha látja valaki és tud segíteni abban, hogy előkerüljön.

A 31 éves eltűnt férfi Nyírbátorban született 1994. január 24-én. 166-170 cm magas, vékony, rövid a haja és általában körszakállat visel, bal csuklóján pedig mindig egy sötét, gyöngyökből álló karkötő van. Eltűnésekor fekete DRK szett volt rajta, egy melegítőnadrág és egy felső, amihez fekete cipőt vett fel.

A rendőrség munkatársai azt kérik, ha tudja, hol van a képen látható Lukóczki László, hívja a 112-öt vagy jelentkezzen a Vasvári Rendőrkapitányságon, amelynek az elérhetőségét ide kattintva tudhatja meg. A férfi rokonait is keresheti az ebben a posztban található telefonszámon.

