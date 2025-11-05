Forró nyomon Lukóczki László családja: itt látták a férfit

Ahogy írtuk, október 20-én balesetet okozhatott, talán ezért nem találják azt a szombathelyi férfit, aki két hete életjelet sem ad magáról a családjának. Lukóczki Lászlónak a jogosítványát is elvették a rendőrök. Azóta több százan nap mint nap égen-földön, mentőkutyákkal, drónokkal és hőkamerákkal is keresik. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a szombathelyi munkahelyétől nem messze látták utoljára. Most arról érkezett bejelentés, hogy valakinek feltűnt az utcán sétálgató családapa egy másik településen és a bejelentő szerint megsérült - tudta meg a Vaol.hu a testvérétől, Pálfi-Lukóczki Edinától.

A szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol Lukóczki Lászlót utoljára látták

Új nyomra bukkantak Lukóczki László ügyében

Nem mondom biztosnak az információt, de egy beszélgetés zajlott a vasútállomáson, amit az egyik segítőnk hallott. Ez arról szólt, hogy Söptén lakik egy egyedülálló hölgy, aki esténként, sötétedés után már több napja lát egy sántikáló férfit a környéken mászkálni, a kutyája is egész éjjel ugat. Körülbelül másfél hete észleli ezt a jelenséget. Mi megpróbálunk minden nyomnak utánajárni, ezért indítottuk a mai keresést”

– mondta el a nő a helyi újságíróknak.

November 5-én 16 órakor a segítőkész söptiek a focipályánál találkoztak, hogy elinduljanak a nyomon. A keresést a családot képviseló Kercselics Klaudia irányítja, akivel az eltűnt férfi testvére telefonos kapcsolatban van. Testvére azt mondja, mindennek örülnek, minden nyomot bejárnak. Lukóczki Lászlót az élettársa és a kislánya is nagyon várja haza.

Arra kérnek mindenkit, aki tud csatlakozni a kereséshez, írjon Edinának privát üzenetet – az erre a célra létrehozott Facebook csoporton keresztül eléri őt – ő felvesz minden segítőt egy külön Messenger-csoportba, amit a söptei keresésre hoztak létre és itt minden további információt megkap, aki szeretne segíteni.

A Vas Népe videót is készített az ügyről, amelyet ide kattintva láthat.