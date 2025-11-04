Ezért nem tudják úgy keresni Lukóczki Lászlót, mint Kaszás Nikolettet

Két hete, október 20‑án este tűnt el Lukóczki László, a szombathelyi férfi, aki azóta sem adott életjelet magáról. A keresésben résztvevő Kulcsár József, a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője beszélt nekünk az eddigi helyszíni keresésekről, az önkéntes támogatásról és az időről, amely kulcskérdés lehet.

Lukóczki Lászlót mai napig nagy erőkkel keresik, egyelőre sikertelenül

Forrás: Police.hu

Több kutatócsapat is részt vesz Lukóczki László keresésében

A 31 éves családapa a szombathelyi Puskás Tivadar utcából tűnt el, miután balesetet okozott.

A rendőri intézkedés közben alkoholt mutattak ki a szervezetében, a jogosítványát is bevonták.

Feltehetőleg a felelősségre vonástól ijedhetett meg, ezért tűnt el. Úgy tudni, a rendőröknek azt mondta az igazoltatás után, hogy egy néhány utcával arrébb lakó barátjához megy át, ám a férfit azóta sem látta senki.

A családapát azóta többen, csapatokban is keresték – eddig sikertelenül. Október 22-én késő délután a család kérésére a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány munkatársai is bekapcsolódtak a férfi felkutatásába. Rajtuk kívül több tucat önkéntes próbálta már megtalálni, autóval és gyalog is bejárták a lehetséges helyszíneket, a felderítést drón is segítette. Kulcsár József beszámolt róla, hogy több mint 100 ember: civilek, családtagok, a Szombathelyi Polgárőrség tagjai, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületének munkatársai, és három mentőkutya is részt vett a keresésben.

Mind mai napig nincs az ügyről kézzel fogható információ, az eltűnés helyszínének kivételével. Nem tudtunk kijelölni olyan területet, ahol a keresett nagy valószínűséggel tartózkodott, és azt mindenképpen át kellene nézni kutyákkal vagy technikai eszközökkel”

– tette hozzá a keresést segítő kutatócsapat vezetője.

Szombathelyen kívül a csapatok bejárták:

Kenéz és Pecöl környékét,

Sárvár térségét,

Káld és Rádóc környékét, valamint a Farkas-erdőt,

Zsédeny térségét,

Tanakajd és Táplánszentkereszt környékét, továbbá a Táplán - Vép útvonalat,

végül pedig Meggyeskovácsi után az erdei utat, egészen Megyehídig.

A kutatócsapat vezetője hozzátette, különböző eszközökkel, többek közt kézi hőkamerával is próbálták megtalálni Lukóczki Lászlót, de a konkrét területek kijelölésének hiányában nem tudtak bevetni minden technikát.

Olyan nagyszabású keresésre nem kerülhetett sor, mint Kaszás Nikolett esetében. Ennek az az oka, hogy a 27 évesen eltűnt és holtan talált nő telefonos cellainformációi alapján jelentősen le tudták szűkíteni a kutatási területet. Lukóczki László esetében azonban erre nincs lehetőség: a férfi október 20-án kikapcsolta a telefonját, így a hatóságoknak és önkénteseknek sokkal tágabb, és ahogy a szakember mondta, „bizonytalanabb” területen kell keresniük.

A hatóságok és a keresőcsapat továbbra is azt kérik Szombathely, Gersekarát és a környező települések lakóitól, hogy járjanak nyitott szemmel, és ha bárki esetleg meglátná az eltűnt férfit, próbálja meg feltartóztatni vagy megállítani, majd haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót, vagy a férfi testvérét a megadott telefonszámon.