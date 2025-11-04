Ezért nem tudják úgy keresni Lukóczki Lászlót, mint Kaszás Nikolettet

Két hete, október 20‑án este tűnt el Lukóczki László, a szombathelyi férfi, aki azóta sem adott életjelet magáról. A keresésben résztvevő Kulcsár József, a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője beszélt nekünk az eddigi helyszíni keresésekről, az önkéntes támogatásról és az időről, amely kulcskérdés lehet.
Több kutatócsapat is részt vesz Lukóczki László keresésében
A 31 éves családapa a szombathelyi Puskás Tivadar utcából tűnt el, miután balesetet okozott.
A rendőri intézkedés közben alkoholt mutattak ki a szervezetében, a jogosítványát is bevonták.
Feltehetőleg a felelősségre vonástól ijedhetett meg, ezért tűnt el. Úgy tudni, a rendőröknek azt mondta az igazoltatás után, hogy egy néhány utcával arrébb lakó barátjához megy át, ám a férfit azóta sem látta senki.
A családapát azóta többen, csapatokban is keresték – eddig sikertelenül. Október 22-én késő délután a család kérésére a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány munkatársai is bekapcsolódtak a férfi felkutatásába. Rajtuk kívül több tucat önkéntes próbálta már megtalálni, autóval és gyalog is bejárták a lehetséges helyszíneket, a felderítést drón is segítette. Kulcsár József beszámolt róla, hogy több mint 100 ember: civilek, családtagok, a Szombathelyi Polgárőrség tagjai, valamint a Zala Különleges Mentők Egyesületének munkatársai, és három mentőkutya is részt vett a keresésben.
Mind mai napig nincs az ügyről kézzel fogható információ, az eltűnés helyszínének kivételével. Nem tudtunk kijelölni olyan területet, ahol a keresett nagy valószínűséggel tartózkodott, és azt mindenképpen át kellene nézni kutyákkal vagy technikai eszközökkel”
– tette hozzá a keresést segítő kutatócsapat vezetője.
Szombathelyen kívül a csapatok bejárták:
- Kenéz és Pecöl környékét,
- Sárvár térségét,
- Káld és Rádóc környékét, valamint a Farkas-erdőt,
- Zsédeny térségét,
- Tanakajd és Táplánszentkereszt környékét, továbbá a Táplán - Vép útvonalat,
- végül pedig Meggyeskovácsi után az erdei utat, egészen Megyehídig.
A kutatócsapat vezetője hozzátette, különböző eszközökkel, többek közt kézi hőkamerával is próbálták megtalálni Lukóczki Lászlót, de a konkrét területek kijelölésének hiányában nem tudtak bevetni minden technikát.
Olyan nagyszabású keresésre nem kerülhetett sor, mint Kaszás Nikolett esetében. Ennek az az oka, hogy a 27 évesen eltűnt és holtan talált nő telefonos cellainformációi alapján jelentősen le tudták szűkíteni a kutatási területet. Lukóczki László esetében azonban erre nincs lehetőség: a férfi október 20-án kikapcsolta a telefonját, így a hatóságoknak és önkénteseknek sokkal tágabb, és ahogy a szakember mondta, „bizonytalanabb” területen kell keresniük.
A hatóságok és a keresőcsapat továbbra is azt kérik Szombathely, Gersekarát és a környező települések lakóitól, hogy járjanak nyitott szemmel, és ha bárki esetleg meglátná az eltűnt férfit, próbálja meg feltartóztatni vagy megállítani, majd haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót, vagy a férfi testvérét a megadott telefonszámon.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.