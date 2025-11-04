Megható üzenetet közölt Lukóczki László családja

Már két hete tart a Szombathelyi férfi, Lukóczki László felkutatása, amely országos figyelmet kapott. A keresésben részt vevők száma napról napra nő, a közösségi médiában rengetegen követik az ügy alakulását aggodalommal és együttérzéssel – írja a Vaol.hu.

Lukóczki László keresését a közösségi média is figyelemmel kíséri

Fotó: Facebook

Üzent a nyilvánosságnak Lukóczki László családja

A család a közelmúltban új közleményt adott ki, amelyben nemcsak köszönetet mondanak mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a keresésben vagy segítik azt megosztásokkal, hanem egy fontos kérést is megfogalmaztak.

Tisztában vagyunk vele, hogy sokféle kimenetel lehetséges, sok idő eltelt, és mindenhol kerestük a városban és környékén. Semmit sem zárunk ki, de a legfontosabb, hogy bármilyen formában is, mi szeretnénk megtalálni Lacit

– írta a Keressük Lacit!!! – Lukóczki László keresése nevű facebook csoportban az eltűnt férfi testvére.

A hozzátartozók hangsúlyozták, hogy hálásak minden megosztásért, ötletért és támogató üzenetért, de kérik, hogy a hozzászólásokban tartsák tiszteletben László párjának, gyermekének és barátainak érzéseit.

Minden szó, minden gondolat sokat számít – lehet, hogy nem is gondoljuk, mennyit

– fogalmaztak a posztban.

A család szerint az egység, az emberség és a hit az, ami eddig is összetartotta a keresésben résztvevőket. Mint írják, továbbra is egyetlen céljuk van: Lacit megtalálni, akinek felkutatásába több kutató-mentőcsapat is részt vesz, többek között a Kulcsár Kutató – Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány is, akiktől megtudtuk, miért nem tudnak akkora volumenű keresést szervezni, mint Kaszás Nikolett esetében.