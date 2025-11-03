Ettől mindenkinek görcsbe rándul a gyomra, akinek testvére van

Október 20-án eltűnt egy 31 éves férfi Szombathelyen. Azóta nem találják Lukóczki Lászlót, pedig több százan nap mint nap égen-földön, mentőkutyákkal, drónokkal, hőkamerákkal is keresik. Ahogy írtuk, a szombathelyi munkahelyétől nem messze látták utoljára a családapát, akit a párja és a kislánya is nagyon vár haza. Akkor azt mondták a szerettei, furcsán viselkedett az eltűnése előtt, most pedig kiderült, hogy rendőrök láthatták utoljára. Ivott, így ült volán mögé, ami után balesetet okozott és elvették a jogosítványát. Elképzelhető, hogy emiatt tűnt el.

Lukóczki László

Fotó: Police.hu

A testvére megható üzenetet küldött neki. Azt írta, nagyon fájdalmas, hogy nem tudja, hol van és minden percben a hiányával kell együtt élnie.

Gyerekkorunk óta… Gyerekkorunk óta fogtuk egymás kezét… Esküvőm napján tanúm voltál, és az oltár elé te vezettél... Együtt nőttünk fel, együtt nevettünk, együtt sírtunk, együtt eltunk meg minden jó es rossz pillanatot. Mindig tudtam, hogy ha baj van, csak kinyújtom a kezem és Te ott vagy, ahogy ÉN is NEKED. De most… már két hete, hogy nem látlak. Két hete, hogy nem hallom a hangod, nem foghatom meg a kezed, és nem tudom, merre jársz. Annyira fáj, hogy szavakkal elmondani sem lehet. A hiányod minden percben ott van. De bízom benne, hogy valahol te is érzed, hogy minden gondolatunk, minden lélegzetünk Veled van, és hazavárunk"

- posztolta Pálfi-Lukóczki Edina a közösségi oldalán.

Ezen a számon jelentkezhet, ha látja Lukóczki Lászlót

Fényképét és a személyleírását feltették a rendőrség oldalára, hátha látja valaki és tud segíteni abban, hogy előkerüljön.

A 31 éves eltűnt férfi Nyírbátorban született 1994. január 24-én. 166-170 cm magas, vékony, rövid a haja és általában körszakállat visel, bal csuklóján pedig mindig egy sötét, gyöngyökből álló karkötő van. Eltűnésekor fekete DRK szett volt rajta, egy melegítőnadrág és egy felső, amihez fekete cipőt vett fel.

A rendőrség munkatársai azt kérik, ha tudja, hol van a képen látható Lukóczki László, hívja a 112-öt vagy jelentkezzen a Vasvári Rendőrkapitányságon, amelynek az elérhetőségét ide kattintva tudhatja meg. A férfi rokonait is keresheti az ebben a posztban található telefonszámon.