Ettől mindenkinek görcsbe rándul a gyomra, akinek testvére van

Október 20-án eltűnt egy 31 éves férfi Szombathelyen. Azóta nem találják Lukóczki Lászlót, pedig több százan nap mint nap égen-földön, mentőkutyákkal, drónokkal, hőkamerákkal is keresik. Ahogy írtuk, a szombathelyi munkahelyétől nem messze látták utoljára a családapát, akit a párja és a kislánya is nagyon vár haza. Akkor azt mondták a szerettei, furcsán viselkedett az eltűnése előtt, most pedig kiderült, hogy rendőrök láthatták utoljára. Ivott, így ült volán mögé, ami után balesetet okozott és elvették a jogosítványát. Elképzelhető, hogy emiatt tűnt el.
A testvére megható üzenetet küldött neki. Azt írta, nagyon fájdalmas, hogy nem tudja, hol van és minden percben a hiányával kell együtt élnie.
Gyerekkorunk óta… Gyerekkorunk óta fogtuk egymás kezét… Esküvőm napján tanúm voltál, és az oltár elé te vezettél... Együtt nőttünk fel, együtt nevettünk, együtt sírtunk, együtt eltunk meg minden jó es rossz pillanatot. Mindig tudtam, hogy ha baj van, csak kinyújtom a kezem és Te ott vagy, ahogy ÉN is NEKED. De most… már két hete, hogy nem látlak. Két hete, hogy nem hallom a hangod, nem foghatom meg a kezed, és nem tudom, merre jársz. Annyira fáj, hogy szavakkal elmondani sem lehet. A hiányod minden percben ott van. De bízom benne, hogy valahol te is érzed, hogy minden gondolatunk, minden lélegzetünk Veled van, és hazavárunk"
- posztolta Pálfi-Lukóczki Edina a közösségi oldalán.
Ezen a számon jelentkezhet, ha látja Lukóczki Lászlót
Fényképét és a személyleírását feltették a rendőrség oldalára, hátha látja valaki és tud segíteni abban, hogy előkerüljön.
A 31 éves eltűnt férfi Nyírbátorban született 1994. január 24-én. 166-170 cm magas, vékony, rövid a haja és általában körszakállat visel, bal csuklóján pedig mindig egy sötét, gyöngyökből álló karkötő van. Eltűnésekor fekete DRK szett volt rajta, egy melegítőnadrág és egy felső, amihez fekete cipőt vett fel.
A rendőrség munkatársai azt kérik, ha tudja, hol van a képen látható Lukóczki László, hívja a 112-öt vagy jelentkezzen a Vasvári Rendőrkapitányságon, amelynek az elérhetőségét ide kattintva tudhatja meg. A férfi rokonait is keresheti az ebben a posztban található telefonszámon.
Megtalálták Kaszás Nikolettet és a doktoranduszt, az eltűnt matematikatanár még keresik
A berettyói csónakbalesetben eltűnt debreceni doktoranduszt megtalálták, igaz, őt holtan, arról a matematikatanárról viszont, aki ugyanott tűnt el, ahol Kaszás Nikolett szeptember 7-én, még nem érkezett ilyen hír. De egy nagyon fontos dolog már kiderült Miklovicz Andrásról, kattintson ide, ha kíváncsi rá, micsoda. A 27 éves Kaszás Nikolett holttestére óriási összefogással szeptember 28-án bukkantak rá, pontosan ezen a helyen: kattintson és nézze meg!
Kaszás Nikolett rejtélyes halála hivatalosan lezáratlan a nyilvánosság előtt. A kutató–mentő szakember viszont elmondta, hogy nem történhetett más, csakis egyvalami: Kaszás Nikolett öngyilkos lett. Kattintson ide, ha kíváncsi rá, miből gondolja így!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.