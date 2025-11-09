Tragikus részletek derültek ki Lukóczki László eltűnéséről

Vasárnap délelőtt megtalálták a hetek óta keresett Lukóczki Lászlót, aki egy közlekedési balesetet követően tűnt el Szombathelyen – írta meg a Vaol.hu. A rendőrség a helyszínen vizsgálódik, a helyi újságírók információi szerint gyilkosság gyanúja nem merült fel.

Megtalálták Lukóczki Lászlót

Fotó: VN

Vasárnap délelőtt egy férfi holttestére bukkantak a szombathelyi Puskás Tivadar utcában, egy korábban bezárt gyár területén. A helyszínen egy vállalkozó bérli a parkolókat. Az autókat ellenőrizte, amikor rátalált. Információink szerint Lukóczki László húsz méterre a járdától, egy műszaki hibás busz és az irodaépület közötti szűk területen vetett véget az életének – feltehetően közvetlenül az eltűnése után. Öngyilkos lett.

A család közösségi bejegyzésben erősítette meg a tragikus hírt:

A hír sajnos igaz... Nagyon szépen köszönjük a rengeteg segítséget mindenkinek az egész család nevében"

– írta a férfi testvére.

A 112Press beszélt a férfivel, aki rátalált: „Egy vastag gázcsőre akasztotta fel magát a férfi egy hegymászó kötél-szerűséggel" – írták.

Lukóczki Lászlót hetek óta keresték

A 31 éves Lukóczki László október 20-án, 23 óra körül tűnt el. Nem ment messzire, utoljára ugyanis a szombathelyi Puskás Tivadar utcában látták. Azóta nem adott életjelet magáról. A férfinek elvették a jogosítványát a rendőrök, mert balesetet okozott ezen az éjszakán. Telefonja aznap este még működött, de később már nem. Lukóczki Szombathelyen dolgozott, szülei Gersekaráton élnek. Az elmúlt hetekben civilek, kutató-mentőcsapatok, barátok keresték elképesztő összefogással, egészen a mai napig.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.