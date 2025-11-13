Megindító szeretettel búcsúzik eltűnt, majd holtan talált testvéréről Lukóczki László nővére

Több cikkünkben is foglalkoztunk a 31 éves Lukóczki László eltűnésével, akinek október 20-án veszett nyoma egy közlekedési balesetet követően, és többé nem adott életjelet magáról. A férfit heteken át a rendőrség, civilek, kutató-mentőcsapatok, barátok és persze a családtagok keresték elképesztő összefogással. November 9-én, vasárnap aztán kihunyt a remény: délelőtt a szombathelyi Puskás Tivadar utcában, egy korábban bezárt gyár területén rábukkantak a holttestére. Kiderült, hogy – feltehetően közvetlenül az eltűnése után – önkezével vetett véget az életének.

Lukóczki László és nővére, Edina

Fotó: Beküldött fotó/Metropol

Pálfi-Lukóczki Edina összeroppant, amikor megtudta, hogy három hete eltűnt öccse nincs többé. Lukóczki László nővére a Metropolnak öntötte ki a szívét. A nő éppen kisgyermekét altatta, amikor november 9-én a rendőrség felhívta és közölték vele: megtalálták az eltűnt Lászlót.

Összetörtem, remegtem, sírtam és azt kérdeztem, hogy él-e. Mondták, hogy nem. Nem tudtam utána beszélni”

– idézte fel azt a fekete vasárnapot Edina.

A nőt a sógora kísérte el a telepre, ahol öccse felakasztotta magát. Az elhunytnál volt az összes irata és a hátizsákja, ez megkönnyítette az azonosítást. A rendőrök ugyanis kérték, hogy ne nézze meg Lászlót, mert az felkavarná őt.

Egy dolgot kértem: hadd fogjam meg a kezét... nekem ennyi elég, de mindenki azt mondta, hogy ne tegyem és nem tudták volna úgy megoldani, hogy mást ne érzékeljek. Így aztán lemondtam erről”

– vallotta be a gyászoló testvér.

Lukóczki Lászlót három héten át több mint félmillióan keresték országszerte. Halálhíre megrázta az embereket, a keresésére létrehozott Facebook-oldalon szerettei és ismerősei közös fotókkal, videókkal búcsúznak tőle. A gyártelepen mécseseket gyújtottak, mellette a férfi fekete-fehér fotója.

Annyira szeretném elmondani Lacinak, hogy nézd, mennyien szeretnek, mennyi mindent megtett érted mindenki! Mert ő sajnos sosem hitte el, hogy ennyire szeretik az emberek”

– mondta a Metropolnak zokogva a testvér. Edina arról is beszélt, hogy fivére úgy tűnt jól van, ám lehet, hogy ezt csak mutatta.

Lett új barátnője, az volt a látszat, hogy jól van. Én éreztem, hogy kicsit depressziós hangulatban van, próbáltam neki segíteni, mondtam, hogy ez nem jó út, ahogy mások is jelezték neki. De azt mondta, hogy jól érzi magát. Felületesen lehet, hogy így is volt, de mélyen, legbelül nem”

– vélekedik Edina.