Főzni kezdett a macska, lángra kapott a lakás a tizediken

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a pécsi tűzoltókat szombaton délelőtt. Egy tízemeletes ház felső szintjének egyik lakásában csaptak fel a lángok, miközben az ingatlanban csak a macska tartózkodott – írta meg a Sonline.hu.

A konyhában keletkezett a tűz, amit a macska okozott

Fotó: Sonline.hu

A konyhából felszálló füstöt a szomszédok vették észre, akik azonnal értesítették a hatóságokat. A lánglovagok épen és sérülésmentesen kimentették a magát Gordon Ramsey-nek képzelő cicát, és más dolguk nem is akadt, ugyanis a tűz szerencsére magától kialudt.

Vajon mit akart főzni a macska?

A katasztrófavédelem szakemberei megállapították, hogy a lángokat a lakás tulajdonosa távollétében valószínűleg a házi kedvenc okozta. Véleményük szerint a macska a mancsával kapcsolhatta be a tűzhelyet, rajta egy elektromos eszközzel, ami felforrósodott, és ez vezetett a tűz keletkezéséhez. A konyhabútor megrongálódott, a falak pedig kormosak lettek, ám szerencsére a tűz magától kihunyt, mielőtt nagyobb baj történt volna.

Talán valami meleg ebédre vágyott, ezért kapcsolta be a tűzhelyet

Fotó: Sonline.hu

Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a háziállatokra úgy tekintsünk, mint a gyerekekre, akik akaratlanul, de egy óvatlan mozdulattal képesek bajba keverni magukat, és persze másokat is.

Ezért azt javasoljuk, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében soha ne hagyjunk semmilyen tárgyat a tűzhelyen, még akkor sem, ha az nincs bekapcsolva. Sőt, a tűzhely környezetéből is távolítsunk el minden éghető anyagot, amit a készülékre boríthat/lökhet a házi kedvenc"

– hangsúlyozta a szakember.

