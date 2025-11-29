’90-es évek véres krónikája: visszaemlékezés a maffiaháborúk legsúlyosabb leszámolásaira

A rendszerváltást követő évtized a magyar maffia felemelkedésének és legerőszakosabb terjeszkedésének korszaka volt. A '90-es években az országot olyan brutális leszámolások rázták meg, amelyek hátborzongató részletei a mai napig élénken élnek a kollektív emlékezetben – írta a Borsonline.hu.

A fotón, a dunaszerdahelyi maffia két tagjával együtt, középen a hírhedt Sátor Lajos látható

Fotó: Szlovák Rendőrség

A Dunaszerdahelyi maffia mészárlása

Dunaszerdahelyt 1999-ben egy profin végrehajtott mészárlás sokkolta. A helyi maffiafőnök, a magyar származású Pápay Tibor és emberei a Fontana bárban tartották szokásos esti találkozójukat, amikor fekete maszkot viselő fegyveresek rontottak be a helyiségbe, és tíz embert végeztek ki lőfegyverrel. A támadás csupán perceket vett igénybe, és ezzel a régiót rettegésben tartó Pápay-klán uralma lezárult.

A háttérben a felvidéki, szlovák állampolgárságú, magyar ajkú alvilág rettegett alakja, Sátor Lajos állt, aki a mészárlás után vette át a dunaszerdahelyi maffia vezetését.

Mint később kiderült, a brutális kivégzés mögött olyan alvilági megállapodások húzódhattak, amelyek messze túlnyúltak az országhatárokon. Egyre több jel utalt arra, hogy a dunaszerdahelyi események szoros összefüggésben álltak egyes magyarországi leszámolásokkal.

Fényes nappal, testőrével együtt lőtték agyon

Alig másfél hónappal a Pápay-klán kivégzése előtt, 1999. február 2-án Budapesten történt a '90-es évek egyik legtöbbet tárgyalt gyilkossága: Döcher Györgyöt, a rettegett alvilági „nehézfiút” és testőrét fényes nappal lőtték agyon egy XV. kerületi vendéglőben.

A támadásokról utólag kiderült, hogy szorosan összefügghettek. A későbbi perekben több tanú is úgy nyilatkozott, hogy Döcher kivégzése valójában egy bartergyilkosság része volt.

A bűnügyek összefüggése a következő volt:

A dunaszerdahelyi Sátor Lajos segített magyarországi társának, a Turekként ismert U. Alexnek likvidálni Döcher Györgyöt (a „Csontkezűt”) és segédjét, Dimitrov Marinov Dimovot.

Cserébe Turek részt vett a dunaszerdahelyi Pápay-klán lemészárlásában, lehetővé téve, hogy Sátor Lajos a kétéves helyi maffiaháború után visszatérjen a Csallóközbe.

Az ügyészség szerint a kivégzés hátterében U. Alex, azaz Turek (korábban H. Sándor/D. Alex) is szerepet játszhatott, akinek ügyét jelenleg is tárgyalják, ítélet még nem született.