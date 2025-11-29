Hírlevél

Rendkívüli

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Durva

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

T György

’90-es évek véres krónikája: visszaemlékezés a maffiaháborúk legsúlyosabb leszámolásaira

A '90-es évek magyar alvilágának egyik rettegett figurája, Tanyi nemrég elhagyhatta a börtönt. Szabadulása kiváló apropót szolgáltat arra, hogy felidézzük a felvidéki mészárlásoktól az Aranykéz utcai robbantásig terjedő legvéresebb leszámolásokat, amelyek a '90-es évek magyar maffiaháborúját jellemezték.
A rendszerváltást követő évtized a magyar maffia felemelkedésének és legerőszakosabb terjeszkedésének korszaka volt. A '90-es években az országot olyan brutális leszámolások rázták meg, amelyek hátborzongató részletei a mai napig élénken élnek a kollektív emlékezetben – írta a Borsonline.hu.

A fotón, a dunaszerdahelyi maffia két tagjával együtt, középen a hírhedt Sátor Lajos látható
Fotó: Szlovák Rendőrség

A Dunaszerdahelyi maffia mészárlása

Dunaszerdahelyt 1999-ben egy profin végrehajtott mészárlás sokkolta. A helyi maffiafőnök, a magyar származású Pápay Tibor és emberei a Fontana bárban tartották szokásos esti találkozójukat, amikor fekete maszkot viselő fegyveresek rontottak be a helyiségbe, és tíz embert végeztek ki lőfegyverrel. A támadás csupán perceket vett igénybe, és ezzel a régiót rettegésben tartó Pápay-klán uralma lezárult.

A háttérben a felvidéki, szlovák állampolgárságú, magyar ajkú alvilág rettegett alakja, Sátor Lajos állt, aki a mészárlás után vette át a dunaszerdahelyi maffia vezetését.

Mint később kiderült, a brutális kivégzés mögött olyan alvilági megállapodások húzódhattak, amelyek messze túlnyúltak az országhatárokon. Egyre több jel utalt arra, hogy a dunaszerdahelyi események szoros összefüggésben álltak egyes magyarországi leszámolásokkal.

Fényes nappal, testőrével együtt lőtték agyon

Alig másfél hónappal a Pápay-klán kivégzése előtt, 1999. február 2-án Budapesten történt a '90-es évek egyik legtöbbet tárgyalt gyilkossága: Döcher Györgyöt, a rettegett alvilági „nehézfiút” és testőrét fényes nappal lőtték agyon egy XV. kerületi vendéglőben.

A támadásokról utólag kiderült, hogy szorosan összefügghettek. A későbbi perekben több tanú is úgy nyilatkozott, hogy Döcher kivégzése valójában egy bartergyilkosság része volt.

A bűnügyek összefüggése a következő volt:

  • A dunaszerdahelyi Sátor Lajos segített magyarországi társának, a Turekként ismert U. Alexnek likvidálni Döcher Györgyöt (a „Csontkezűt”) és segédjét, Dimitrov Marinov Dimovot.
  • Cserébe Turek részt vett a dunaszerdahelyi Pápay-klán lemészárlásában, lehetővé téve, hogy Sátor Lajos a kétéves helyi maffiaháború után visszatérjen a Csallóközbe.

Az ügyészség szerint a kivégzés hátterében U. Alex, azaz Turek (korábban H. Sándor/D. Alex) is szerepet játszhatott, akinek ügyét jelenleg is tárgyalják, ítélet még nem született.

A Pápay-klán lemészárlását az ügyészség szerint három elkövető követte el: Bodoky Károly, Szamaránszky Árpád „Paprika” és a magyar állampolgárságú U. Alex
Fotó: Szlovák rendőrség 

Aranykéz utcai robbantás

A magyar maffiaháború egyik legmegdöbbentőbb és legvéresebb cselekménye az 1998. július 2-i Aranykéz utcai robbantás volt. A detonáció Budapest belvárosában történt, és négy ember halálát okozta. Az áldozatok között volt Boros József Károly, aki korábban együttműködött a hatóságokkal az olajszőkítés titkairól.

Az ügyben sokáig nem sikerült áttörést elérni, a nyomozást 2002-ben le is zárták, majd 2008-ban újra megnyitották. Végül, 16 évvel a robbantás után, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt Jozef Roháč és Portik Tamás ellen. Roháč életfogytiglani börtönbüntetést, Portik Tamás pedig felbujtóként 13 év szabadságvesztést kapott.

Az Aranykéz utcai robbantás helyszíne
Fotó: Isza Ferenc

T. György szabadulása

1996-ban a budapesti Ügetőnél merényletet követtek el Lakatos Csaba fogathajtó ellen. A bíróság szerint az elkövető T. György volt, a '90-es évek egyik legveszélyesebb alvilági alakja, aki a Fiumei úti sírkert tetejéről célzott lövéseket adott le. Lakatos Csaba túlélte a támadást, de a leszámolás a korszak véres hullámát idézte.

Kiengedték a börtönből a merénylet kulcsszereplőjét
Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

T. Györgyöt 2014-ben fogták el, és 2018-ban ítélték el, de 2025. november 11-én elhagyhatta a börtönt.

A fegyházból kiengedett T. György börtönben tett vallomásai nyomán derült fény arra, hogy a merénylettel Portik Tamás bízta meg. Portik – aki a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt maffiózó – a Prisztás József meggyilkolása után egy héttel találkozott T-vel a Városligetben. A találkozó után néhány nappal már Lakatos volt a célpont, amiért Portik ellen újabb eljárás indult és el is ítélték. Portik neve gyakorlatilag a '90-es évek összes nagy bűncselekményénél felmerült.

Nemrég betekintést nyerhettünk, milyen körülmények között és hogyan telnek a napjai a Fenyő-gyilkosság egyik kulcsszereplőjének és felbujtójának, Gyárfás Tamásnak a börtönben.

 

