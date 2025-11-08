Úristen! Még egy magyar orvos meghalt ügyelet közben

November 7-én, pénteken riasztották a mentőket egy magyar orvoshoz a kolozsvári munkahelyére - írta meg a Maszol.ro, amely a 37 éves Buzău Megyei Kórház orvosigazgatójának, Ștefania Szabo doktornőnek a haláláról is beszámolt. Róla mi is több cikket írtunk. Dr. Kiss Éva a kolozsvári Gyermekklinika főorvosa ügyeletben volt. Már csak azt vették észre a kollégái, hogy a kórház folyosóján fekszik.

Újabb magyar orvos halt meg ügyeletben Romániában

Fotó: Pixabay.com/Maszol.ro

"06:30 órakor érkezett a bejelentés, hogy egy 66 éves, kolozsvári kórházban dolgozó orvosnőt eszméletlen állapotban találtak. A helyszínre érkező mentőegység megkezdte az újraélesztést, de sajnos már csak a halál tényét tudták megállapítani.

Az ügyben orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halál okának megállapítására. A nyomozás folyamatban van, hogy tisztázzák a haláleset minden körülményét, az esetleges gondatlan emberölést is vizsgálják ”

– közölte a Kolozs megyei rendőrség.

Mindenki számára sokk volt ez a tragédia. Rendkívül elkötelezett és tisztelt orvos volt, mindig adott egy jó tanácsot vagy biztató szót a betegeinek és mindenkinek”

– méltatták dr. Kiss Évát a kollégái.

Nagyon sajnáljuk, rendkívül tragikus elveszíteni egy kollégát és barátot. Egészségügyi problémái voltak, nagyon jó szakember volt”

– mondta a kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu.

A román kórházakban nagy probléma a megfelelő ügyeleti ellátás biztosítása.

Sok osztályon nincs teljes körű ügyelet, és az orvosok nagyon sokat dolgoznak, sokszor kimerülten is, mégis mindent megtesznek, hogy az ügyeleti vonalat biztosítsák.

