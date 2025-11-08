Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Von der Leyen retteghet: brutális hatalmi háború robbant ki Brüsszelben!

Ezt látnia kell!

Ki nem találná, kivel találkozott Amerikában Orbán Viktor – lerántjuk a leplet!

orvosnő

Úristen! Még egy magyar orvos meghalt ügyelet közben

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kolozsvári Gyermekklinika főorvosára a kórház folyósóján találtak rá a kollégái. A magyar orvos, Kiss Éva ügyeletben volt. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orvosnőkollégaújraélesztéseBuzău Megyei Kórházkolozsvári gyermekklinikaorvos ügyeletmeghaltmagyar orvosRománia

November 7-én, pénteken riasztották a mentőket egy magyar orvoshoz a kolozsvári munkahelyére - írta meg a Maszol.ro, amely a 37 éves Buzău Megyei Kórház orvosigazgatójának, Ștefania Szabo doktornőnek a haláláról is beszámolt. Róla mi is több cikket írtunk. Dr. Kiss Éva a kolozsvári Gyermekklinika főorvosa ügyeletben volt. Már csak azt vették észre a kollégái, hogy a kórház folyosóján fekszik. 

Újabb magyar orvos halt meg ügyeletben Romániában
Újabb magyar orvos halt meg ügyeletben Romániában
Fotó: Pixabay.com/Maszol.ro

"06:30 órakor érkezett a bejelentés, hogy egy 66 éves, kolozsvári kórházban dolgozó orvosnőt eszméletlen állapotban találtak. A helyszínre érkező mentőegység megkezdte az újraélesztést, de sajnos már csak a halál tényét tudták megállapítani.

Az ügyben orvosszakértői vizsgálatot rendeltek el a halál okának megállapítására. A nyomozás folyamatban van, hogy tisztázzák a haláleset minden körülményét, az esetleges gondatlan emberölést is vizsgálják ”

  – közölte a Kolozs megyei rendőrség.

Mindenki számára sokk volt ez a tragédia. Rendkívül elkötelezett és tisztelt orvos volt, mindig adott egy jó tanácsot vagy biztató szót a betegeinek és mindenkinek” 

– méltatták dr. Kiss Évát a kollégái. 

Nagyon sajnáljuk, rendkívül tragikus elveszíteni egy kollégát és barátot. Egészségügyi problémái voltak, nagyon jó szakember volt” 

– mondta a kórház szóvivője, Daniela Dreghiciu.

A román kórházakban nagy probléma a megfelelő ügyeleti ellátás biztosítása. 

Sok osztályon nincs teljes körű ügyelet, és az orvosok nagyon sokat dolgoznak, sokszor kimerülten is, mégis mindent megtesznek, hogy az ügyeleti vonalat biztosítsák.

Megható pillanatok a halott magyar orvos utolsó útjáról

A Buzău Megyei Kórház kápolnájában ravatalozták fel Ștefania Szabo koporsóját múlt héten, ronokai, barátai, kollégái is elkísérték az utolsó útjára. Végül a román fővárosban temették el a magyar származású doktornőt egy megható szertartás során. Nézze meg a helyszínen készült felvételt, kattintson ide.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!