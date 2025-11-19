Gyomorforgató: saját szülei erőszakoltak meg egy csecsemőt kétéves nővérével együtt

Pornófilmet akartak készíteni, ezért megerőszakolták a saját gyerekeiket a romániai Galac megyében élő szülők, amit le is videóztak és feltöltöttek a TikTokra. A portál értesítette a román rendőröket. Egy 3 hónapos csecsemőről és egy alig 2 éves kislányról van szó - írta meg a Maszol.ro. Mindkettőjük anyja az a 22 éves nő, aki szerepel a felvételen, az apjuk pedig az a 48 éves férfi, aki bántotta őket, bár nincs feltüntetve apaként a születési anyakönyvükben. A Digi24 hírtelevízió információi szerint a hatóságnál azt gyanítják, hogy a biológiai apjuk is ő, nem csak a nevelőapjuk.

A csecsemőjüket és két éves gyereküket is megerőszakolták románaiai szülők (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Unsplash

„November 13-án a (szervezett bűnözés- és terrorizmusellenes ügyészség) DIICOT – Brăila megyei területi irodájának ügyészei két vádlott letartóztatását rendelték el, akik ellen kiskorú megerőszakolása, kiskorú megerőszakolásában való bűnrészesség és gyermekpornográfia bűncselekménye miatt indult eljárás.

A bűnügyi nyomozás során kiderült, hogy 2025. november 7-én a vádlott pornográf anyagok előállítása céljából két kiskorú áldozattal szexuális cselekményeket hajtott végre, amelyeket mobiltelefonjával videóra rögzített.

Ezt követően a vádlottak megszerkesztették a kiskorúakat ábrázoló pornográf anyagot (hanggal aláfestve), és terjesztették azt egy közösségi hálózaton. A Galac megyében található közös otthonuk átkutatását követően adathordozó eszközöket azonosítottak és foglaltak le. A két kiskorú áldozatot sürgősen egy hivatásos nevelőszülő gondjaira bízták. 2025. november 14-én a brăilai bíróság elrendelte a két gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását” – olvasható a DIICOT közleményében.

A gyerekeket a gyermekvédelmi szolgálat gondozásba vette, eközben a bíróság elrendelte a szüleik előzetes letartóztatását. A férfit nemi erőszakkal és gyermekpornográfiával, a nőt pedig nemi erőszakkal és gyermekpornográfiában való bűnrészességgel gyanúsítják.

