Megesett a férfi szíve a fiatal nőn: több mint 10 millió forintja bánja

A 25 éves mindenszenteki nő 2022-ben meglehetősen kifizetődő ismertségre tett szert. Találkozott édesapja munkatársával, egy harmincas éveiben járó békéscsabai férfival, akinek megesett rajta a szíve. A nő folyamatosan anyagi körülményeire panaszkodott, egy közösségi oldal üzenetküldő applikációján rendszeresen pénzt csalt ki áldozatától 2022 októbere és 2023 márciusa között. A csalást elkövető nő minden szavát elhitte a jóhiszemű férfi. A fiatal nő kihasználva a férfi jóakaratát 10,8 millió forintot csalt ki részletekben – írta meg a Beol.hu.

A csalás áldozatát hónapokig hitegette a fiatal nő mindenféle ígérettel

Fotó: Illusztráció (Tima Miroshnichenko/Pexels)

A csaló az állította, hogy gyógykezelésre, gyógyszerre, élelmiszerre van szüksége, vagy éppen a bérleti díjra hivatkozott. A nő megígérte, hogy a babaváró hitelből, illetve későbbi jövedelméből visszafizeti a férfi megelőlegezett segítségét.

Az áldozat több mint százszor utalt a csalás elkövetőjének

A 25 éves nő nem rendelkezett sem jövedelemmel, sem vagyonnal, a kérések idején ráadásul végrehajtási eljárás is folyt ellene. Az elkövető nem szándékozott megtéríteni a kölcsönkért milliós vagyont, a férfi kára továbbra sem térült meg. Az ügyészség vádirata alapján a Békéscsabai Járásbíróság előkészítő ülésén hozott ítéletében nyolc hónap börtönbüntetést szabott ki, amelynek két év és hat hónap próbaidőre felfüggesztette a végrehajtását, a vádlottat továbbá kötelezte a sértett kárának megtérítésére.

Egy orosházi nő azt állította jótevő ismerősének, hogy lakáshitelre szorul gyengélkedő gyermeke miatt. A középkorú nő azzal hitegette áldozatát, hogy majd a hitel folyósítása után visszafizeti a 49 millió forintot. Esze ágában sem volt ingatlant vásárolni.