Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
budapesti kislány

Nem fogja elhinni, mitől fulladt meg majdnem egy budapesti kislány

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szilikondarabka szinte teljesen elzárta a légutat, csak a közepén lévő apró járat engedett át minimális levegőt. Kis híján megfulladt egy kétéves budapesti kislány, végül sikerült megmenteni, amiről a TV2 Tények számolt be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti kislánygyerekorvoshalálCsollák IstvánGyőrfi Pálalkatrészmegfulladtlégútműtétgyerek

Egy 5 cm nagyságú orrszívó alkatrész az, ami egy kétéves budapesti kislány szájába került, és nem sok kellett ahhoz, hogy belehaljon. A gyerek félrenyelte ezt az orrnyíláshoz helyezhető szilikondarabot, ami szinte teljesen elzárta a légútját. Az volt a szerencse, hogy az alkatrész közepén van egy apró járat, amin egy kis levegő azért átjutott, de annyira beszorult, hogy a Heimlich-féle műfogással sem sikerült kiszedni. Megfulladt volna, ha nem segítenek neki.

egy orrszívó darabka miattmegfulladt volt egy budapesti kislány, megmentették az életét
Egy orrszívó darabka miatt megfulladt volt egy budapesti kislány, megmentették az életét
Fotó: TV2 Tények

Az esetkocsi perceken belül a helyszínen volt, megérkezett a gyermekmentő orvosi kocsi is. A kislány lélegzett, de oxigénhiányos állapotban volt, azonnali életmentő beavatkozásra volt szükség" 

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Tényeknek.

Apró tárgyaktól megfulladhat egy gyerek

Mivel a helyszínen nem tudták az orrszívót kiemelni, a gyereket kórházba kellett vinni. A Szent János Kórházban műtötték meg. 

Mogyoró, szőlő, bármi, ami 4-8 milliméter között van, az sajnos be tud jutni, és el tudja zárni a légutat, ami egy nagyon gyorsan ölő halálok" 

– közölte Csollák István gyermekorvos, hozzátéve: 

az ehhez hasonló tárgyak kifejezetten veszélyesek, a kislány akár meg is halhatott volna.

Másnap reggel már kiengedték az intenzív osztályról, de megfigyelésre még bent tartották a gyereket, amiről az édesapja posztolt a közösségi oldalára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy fulladásos tüneteknél azonnal hívjanak mentőt a szülők, hiszen minden másodperc számít.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!