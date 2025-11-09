Nem fogja elhinni, mitől fulladt meg majdnem egy budapesti kislány

Egy 5 cm nagyságú orrszívó alkatrész az, ami egy kétéves budapesti kislány szájába került, és nem sok kellett ahhoz, hogy belehaljon. A gyerek félrenyelte ezt az orrnyíláshoz helyezhető szilikondarabot, ami szinte teljesen elzárta a légútját. Az volt a szerencse, hogy az alkatrész közepén van egy apró járat, amin egy kis levegő azért átjutott, de annyira beszorult, hogy a Heimlich-féle műfogással sem sikerült kiszedni. Megfulladt volna, ha nem segítenek neki.

Egy orrszívó darabka miatt megfulladt volt egy budapesti kislány, megmentették az életét

Fotó: TV2 Tények

Az esetkocsi perceken belül a helyszínen volt, megérkezett a gyermekmentő orvosi kocsi is. A kislány lélegzett, de oxigénhiányos állapotban volt, azonnali életmentő beavatkozásra volt szükség"

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Tényeknek.

Apró tárgyaktól megfulladhat egy gyerek

Mivel a helyszínen nem tudták az orrszívót kiemelni, a gyereket kórházba kellett vinni. A Szent János Kórházban műtötték meg.

Mogyoró, szőlő, bármi, ami 4-8 milliméter között van, az sajnos be tud jutni, és el tudja zárni a légutat, ami egy nagyon gyorsan ölő halálok"

– közölte Csollák István gyermekorvos, hozzátéve:

az ehhez hasonló tárgyak kifejezetten veszélyesek, a kislány akár meg is halhatott volna.

Másnap reggel már kiengedték az intenzív osztályról, de megfigyelésre még bent tartották a gyereket, amiről az édesapja posztolt a közösségi oldalára. A szakemberek azt tanácsolják, hogy fulladásos tüneteknél azonnal hívjanak mentőt a szülők, hiszen minden másodperc számít.

