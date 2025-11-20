Így ölhette meg a felesége a Nemzeti Színház ünnepelt színészét

A házaspár több mint negyven évet töltött együtt, de a kapcsolatuk az utolsó években már nem volt felhőtlen. Az asszony egykor a Nemzeti Színház kellékeseként dolgozott, itt ismerkedett meg H. Istvánnal, aki akkoriban ünnepelt színész volt. Életük végén egy pécsi albérletben húzták meg magukat, ahol sem rokonokat, sem barátokat nem fogadtak és sokat veszekedtek egymással. A vádirat szerint egy ilyen heves vita alkalmával az asszony meggyilkolta a férjét - idézte fel a történteket a Bama.hu. A gyilkosság vádlottja egyébként mozgássérült, járókerettel közlekedik, és a gyilkosságot megelőző években el sem hagyta a lakást.

Meggyilkolta a felesége a Nemzeti Színház egykori színészét

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

A vádirat szerint 2024. május 31-én 19 óra és június 1-én 12 óra közötti időben – pontosabban meg nem határozhatóan – a házaspár összeveszett valamin a konyhában. Mindketten rendszeresen ittak, főként vodkát és sört, ezen a napon sem volt ez másképpen. A vita elfajult. Az ügyészek szerint az asszony, aki részegen hajlamos volt az agresszióra,

többször fejbe verte a széken ülő férjét, majd befedte a légzőnyílásait és megfojtotta.

A széken ülő színész meghalt. Felesége csak másnap hívta a 112-t a következő mondattal:

A férjem elájult, és olyan, mintha meghalt volna.”

A mentők azt látták, hogy a férfit meztelenül, természetellenes testtartásban "fogadja őket" a széken. Az életét már nem lehetett megmenteni.

Boncoláskor derült ki, hogy a Nemzeti Színház néhai színészének halálát fulladás okozta.

Az idős asszony szerint nem ő az, aki meggyilkolta a férjét

A szeptember 27-ei tárgyalási napról a TV2 Tények is tudósított. A kamera egy remegő kezű idős asszonyt mutatott, aki megtörten ült a vádlottak padján, járókeretére támaszkodva. A riporter szerint azok számára is megrendítő volt a látvány a teremben, akik az elejétől fogva követik az ügyet. Ezen a napon több tanút is meghallgattak. Az áldozat húga azt mondta: testvére többször panaszkodott a feleségére, és a gyilkosságot megelőző napon az asszony „agresszívan viselkedett, még egy széket is összetört.”

A házaspár egyik közeli ismerőse pedig hozzátette: a gyilkossággal vádolt feleség régóta depressziós.

Az idős asszony már akkor is tagadta és azóta is tagadja a vádakat. Azt állítja, férje halálához nincs köze, kapcsolatukat pedig hosszú és szeretetteljes házasságnak írta le, amihez hozzátette, hogy nem tudja, ki ölte meg az urát. A tárgyalás november 21-én tanúk és igazságügyi szakértők meghallgatásával folytatódik a Pécsi Törvényszéken.