Mit gondol, ki ült a víztározónál meggyilkolt fiatalok mögött, a hátsó ülésen?

A bukaresti laboratóriumban vizsgálták meg azt az állatok elkábítására, vágóhidakon használthoz hasonló kábítófegyvert, amire napokig eltűntként keresett fiatalok mellett bukkantak rá. A halott fiatal pár földi maradványai a Csíkszeredától 14 km-re északkeletre, a Csíki-havasokban található, mesterséges tó közelében lévő gát mellől kerültek elő egy autóból október 22-én. Elkészült a szakértői jelentés, ami után a nyomozók már okosabbak, de tovább törhetik a fejüket, ki lehet a felelős a meggyilkolt fiatalok haláláért. Az ügyben eljáró ügyész, Fábián Orsolya Kinga beszélt a DNS-eredményről a Maszol.ro-nak.

A víztározónál talált meggyilkolt fiatalok együtt akarták leélni az életüket

Fotó: Maszol.ro

Az eszközön csak a két elhunyt személy DNS-e található, tehát nem volt jelen harmadik személy. Ezek a tények, a nyomozást folytatjuk a gyilkosság, öngyilkosság okának a felderítésére”

– fogalmazott az ügyész.

Ahogy korábban mi is megírtuk, lövések okozhatták a fiatalok halálát a Szépvízi-víztározónál. Ugyanis mindkét, autóban fekvő holttest arról árulkodott, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történhetett,

pontosabban úgynevezett kiterjesztett öngyilkosság, amikor az egyikük lelövi a másikat és aztán magával is végez.

Ezt a filmbe illő rejtélyt kell most megfejtenie a romániai nyomozóknak a fiatalok halálával kapcsolatban.

Együtt akarták leélni az életüket a meggyilkolt fiatalok, mi történhetett?

A 19 éves Bianka gyimesbükki, a 20 éves Toni pedig palánkai származású volt. Egy párt alkottak, egy éve élettársak voltak, és a nő szüleinél laktak. Amikor rájuk találtak, már mindenki kétségbeesetten kereste őket. A szakértők szerint két nappal korábban haltak meg, így esély sem volt arra, hogy bármelyiküket megmentsék.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a nőnél a mellkasán találtak lőtt sebet, a férfinél pedig a koponyáján. Az ObservatorNews szerint a nyomozók arra gyanakodnak,

hogy a fiatal nő öngyilkos lett azután, hogy fejbe lőtte a párját a kábítófegyverrel.

Akik ismerték és szerették őket, abszolút elképzelhetetlennek tartják a gyilkosságot és az öngyilkosságot is. A pár azt tervezte, hogy Hollandiába költözik, annak ellenére, hogy Bianka szülei szerették volna erről lebeszélni őket a nagy távolság miatt. A fiatal nő viszont nagyon el akart költözni, még a tanulást is abbahagyta, hogy valóra váltsa az álmát. Vajon ez okozta a halálukat? A férfi nem akart vele tartani, esetleg szakítani akart, vagy egészen más áll a háttérben? Reméljük, hamarosan erre a kérdésre is megkapjuk a választ. Az ügyben egyébként családon belüli erőszak miatt indult eljárás.