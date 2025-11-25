Mit gondol, ki ült a víztározónál meggyilkolt fiatalok mögött, a hátsó ülésen?

Hírlevél

Csak ketten voltak, amikor meghaltak. Erre utalnak a DNS-nyomok a Hargita megyei Szépvízi-víztározó közelében meggyilkolt fiatalok esetében. Itt vannak a részletek.
Erdély Románia Hargita

A bukaresti laboratóriumban vizsgálták meg azt az állatok elkábítására, vágóhidakon használthoz hasonló kábítófegyvert, amire napokig eltűntként keresett fiatalok mellett bukkantak rá. A halott fiatal pár földi maradványai a Csíkszeredától 14 km-re északkeletre, a Csíki-havasokban található, mesterséges tó közelében lévő gát mellől kerültek elő egy autóból október 22-én. Elkészült a szakértői jelentés, ami után a nyomozók már okosabbak, de tovább törhetik a fejüket, ki lehet a felelős a meggyilkolt fiatalok haláláért. Az ügyben eljáró ügyész, Fábián Orsolya Kinga beszélt a DNS-eredményről a Maszol.ro-nak.

A víztározónál talált meggyilkolt fiatalok együtt akarták leélni az életüket
Fotó: Maszol.ro
Fotó: Maszol.ro

Az eszközön csak a két elhunyt személy DNS-e található, tehát nem volt jelen harmadik személy. Ezek a tények, a nyomozást folytatjuk a gyilkosság, öngyilkosság okának a felderítésére” 

– fogalmazott az ügyész.

Ahogy korábban mi is megírtuk, lövések okozhatták a fiatalok halálát a Szépvízi-víztározónál. Ugyanis mindkét, autóban fekvő holttest arról árulkodott, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történhetett, 

pontosabban úgynevezett kiterjesztett öngyilkosság, amikor az egyikük lelövi a másikat és aztán magával is végez. 

Ezt a filmbe illő rejtélyt kell most megfejtenie a romániai nyomozóknak a fiatalok halálával kapcsolatban. 

Együtt akarták leélni az életüket a meggyilkolt fiatalok, mi történhetett?

A 19 éves Bianka gyimesbükki, a 20 éves Toni pedig palánkai származású volt. Egy párt alkottak, egy éve élettársak voltak, és a nő szüleinél laktak. Amikor rájuk találtak, már mindenki kétségbeesetten kereste őket. A szakértők szerint két nappal korábban haltak meg, így esély sem volt arra, hogy bármelyiküket megmentsék.

A boncolási jegyzőkönyv szerint a nőnél a mellkasán találtak lőtt sebet, a férfinél pedig a koponyáján. Az ObservatorNews szerint a nyomozók arra gyanakodnak

hogy a fiatal nő öngyilkos lett azután, hogy fejbe lőtte a párját a kábítófegyverrel.

Akik ismerték és szerették őket, abszolút elképzelhetetlennek tartják a gyilkosságot és az öngyilkosságot is. A pár azt tervezte, hogy Hollandiába költözik, annak ellenére, hogy Bianka szülei szerették volna erről lebeszélni őket a nagy távolság miatt. A fiatal nő viszont nagyon el akart költözni, még a tanulást is abbahagyta, hogy valóra váltsa az álmát. Vajon ez okozta a halálukat? A férfi nem akart vele tartani, esetleg szakítani akart, vagy egészen más áll a háttérben? Reméljük, hamarosan erre a kérdésre is megkapjuk a választ. Az ügyben egyébként családon belüli erőszak miatt indult eljárás. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

