„Apám a halálával további áldozatokat mentett meg” – megszólalt a meggyilkolt villanyszerelő lánya

Hamarosan kezdődik a másodfokú tárgyalás az eltűnt villanyszerelők ügyében. A feltételezett gyilkost, É. Imrét elsőfokon tényleges életfogytiglani börtönre ítélte a Győri Törvényszék, ahonnan legkorábban negyven év múlva szabadulhat. Az ítéletet megkönnyebbüléssel fogadták az áldozatok, a meggyilkolt Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán hozzátartozói, ám tartanak tőle, hogy a következő tárgyalássorozat után akár enyhébb verdikt is születhet. Zoltán lánya, Adrienn szerint, ha a vádlott újra szabad ember lenne, akkor újabb áldozatokat szedne – írja a Borsonline.hu.

A meggyilkolt villanyszerelők rokonai szerint a tettes újra lesújtana, ha idő előtt kiszabadulna

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalfold.hu

Aggódnak a meggyilkolt villanyszerelők rokonai

Mint arról az Origo.hu korábban beszámolt, a két szakember É. Imrének dolgozott, aki a vádirat szerint anyagi haszonszerzés céljából gyilkolta meg őket. A két férfi halála között évek teltek el. É. Imre először Orlik Vilmost hívta el egy találkozóra ikrényi tanyájához 2015-ben. A férfi egy markológépet bérelt a későbbi gyilkosnak, akinek a számlát esze ágában sem volt kifizetni. 2018 márciusában szintén a tanyájára csalta Mácsik Zoltánt, akinek tízezer euróval tartozott.

Hogy pontosan mi történt a két férfival, az a mai napig rejtély. É. Imre ugyanis mindent tagad, ám a nyomozók a feltételezett tettes kezén lőpornyomokat rögzítettek, a csomagtartójában pedig megtalálták Mácsik Zoltán vérét.

Valamilyen szinten nyugalmat adna, ha másodfokon is életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik, így soha többet nem szívhatna friss levegőt. Azt gondolom, hogy az én édesapám a halálával megmentett további áldozatokat. Nem gondoljuk, hogy megállt volna Orlik Vilmos és az édesapám megölése után”

– nyilatkozta a Borsonline.hu-nak Adrienn, Mácsik Zoltán lánya.

A nő szerint É. Imre nem való közösségbe, helyes döntés lenne, ha élete végéig börtönben maradna.

Apu pedig az én szememben egy hős. Az ő áldozata megmentett még ki tudja hány embert, akire ugyan ez a sors várt volna. Megnyugvás, hogy több ember már nem hal meg miatta. Aput ez nem hozza vissza, de legalább már másokat nem tud bántani”

– zárta szavait Adrienn.