Megható pillanatok a halott magyar orvos utolsó útjáról – videó

A rejtélyes körülmények között meghalt 37 éves orvosigazgatóra a kedvencét, egy fukszia színű ruhát adtak rá október 30-án. Ștefania Szabo holttestét kivitték a buzăui igazságügyi orvostani szolgálat épületében lévő halottasházból. Már várta főnöke, a kórház igazgatója és a jogi osztály vezetője – számolt be róla az Adevarul.ro a Șansa News értesülései alapján. Megható volt az utolsó útja.

Megható pillanatok a halott magyar származású orvos utolsó útjáról

Fotó: Fotó: Ștefania Szabo Facebook oldala

Megható: hosszú sorban álltak a síró orvosok

A Buzău Megyei Kórház udvarán álló Szent Pantaleon-templom felé indultak, ahol felravatalozták, majd az Eroi-templom kápolnája felé vették az irányt, ami előtt az édesanyja és a testvére várta. Útközben a halottaskocsi elhaladt az új UPU–SMURD sürgősségi osztály előtt, keresztülhajtott a földalatti parkolón, és kiment a kapun,

ahol 10 méteres sorban álltak a könnyeikkel küszködő orvosok, ápolók és a közeli patika dolgozói.

Már nem lehetett rajta segíteni

A doktornő a halála előtt ügyeletes volt. Még részt vett egy kórházi eseményen, aztán bement az orvosi szobába. Ahogy mi is beszámoltunk róla, másnap reggel próbálták elérni telefonon, de nem vette fel, ezért rányitottak. Akkor már nem élt, nem tudták az életét megmenteni.

A szép, fiatal doktornő karjában egy infúziós branül volt, holtteste mellett erős nyugtatók dobozait találták és egy üres fecskendőt,

ami miatt toxikológiai vizsgálatot rendeltek el. A mintákat a bukaresti Országos Törvényszéki Orvostani Intézet szakértői elemzik – jelentette korábban az Observator riportere, Denisa Dicu. A vizsgálat eredménye még nem ismert.

A boncoláshoz a családja egy független szakértő segítségét kérte. Ahogy erről is írtunk, kórházi altatószert, propofolt találtak a doktornő szervezetében, azt, ami Michael Jackson halálát is okozta. Próbálnak rájönni a nyomozók arra, hogy gyilkosság, öngyilkosság vagy baleset történt. Egy évekkel korábbi támadásról beszélt Szabo a halála előtt. A műtőben megsebesítette az egyik kollégája. Vajon ennek köze lehet a halálához?

A helyzetet bonyolítja, hogy a román sajtó szerint egy olyan érzéstelenítő ampulla került a halott orvoshoz, amelynek kiadását nem rögzítették a kórházi rendszerben.

A szabálytalan gyógyszerkiadás azonnal felvetette a gondatlanság gyanúját, ezért indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást az ügyben.

A sürgősségi osztály egyik orvosa azt mondta a rendőröknek, hogy Ștefania Szabo személyesen kérte tőle az érzéstelenítőt, ő pedig átadta, anélkül, hogy a kiadást rögzítették volna a kórház hivatalos gyógyszerkönyvében. A hatóságoknak így most azt is meg kell vizsgálniuk, szabályszegésről vagy súlyosabb szakmai mulasztásról van-e szó.