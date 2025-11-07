Így csaptak le a rendőrök a férfire, aki megölt egy nőt egy budapesti garázsban – videó

Egy újbudai mélygarázsból érkezett jelzés a tűzoltóknak május 2-án hajnalban - olvasható a BRFK bejegyzésében a Police.hu oldalon. Mire a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a hatalmasra duzzadt lángokat, több autó és motor is kiégett. Az épületben és a járművekben nagyjából 240 millió forintos kár keletkezett, de a lángok egy embert is megöltek. Az egyik autó mellett találtak egy eszméletlen nőt. Hiába hívtak hozzá mentőt, már nem lehetett megmenteni az életét.

Lecsaptak a férfire, aki megölt egy nőt egy budapesti garázsban

Fotó: Picasa / Police.hu

A szemle során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta.

Kora délutánra pedig már azt is megállapították, hogy a teremgarázs melyik részén lobbant fel a tűz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának nyomozói azonnal a gyújtogató nyomába eredtek. Bizonyítékokat gyűjtöttek, embereket hallgattak ki és elemezték a szakértői véleményeket. Ezek alapján összerakták a mozaikdarabkákat és rájöttek, mi történt.

A gyanú szerint a gyújtogató betörte az egyik parkoló autó ablakát, és az utastérben benzint locsolt szét, amit meggyújtott.

November 3-án 5 óra 30 perckor 7-ik kerületi lakásában elfogták a 47 éves N. Ákost, amelyről felvétel is készült:

Elektronikai eszközöket, a parkoló melletti ház egyik lakásának kulcsát és ajtónyitó bilétákat foglaltak le a lakásában. Emellett azt a ruhát is megtalálták, ami akkor volt a férfin, amikor gyújtogatott. De ez még nem minden!

N. Ákos autójából egy, egyelőre nem ismert összetevőjű folyadékot tartalmazó ballont vettek ki és kábítószergyanús anyagokot is. Ezeket már szakértők vizsgálják.

Halált előidéző közveszélyokozás megalapozott gyanújvál hallgatták ki a férfit, aki nem tett beismerő vallomást. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

