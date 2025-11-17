Újabb fejlemény a Budakeszin eltűnt családanya ügyében

"Nagyon köszönöm Mindenkinek a rengeteg segítséget, megosztásokat, észrevételeket, felajánlásokat, biztató szavakat és imákat!" - írta ki a közösségi oldalára a férfi, akinek az édesanyja november 11-én tűnt el Budakeszin. Ahogy a Budakeszi Hír Facebook csoportban is olvasható, annyit lehetett tudni, hogy a nő a kék autójával indult útnak, amit a II. kerületben megtaláltak négy nappal az eltűnése után, szombaton, de akkor ő maga még nem került elő. A fia nem adta fel a reményt, hogy egyszer élve és épségben viszontlátja. Keresték, végül vasárnap megtalálták Csonkáné dr. Varga Kingát, akinek semmi baja. Azt egyelőre nem tudni, hogy miért tűnt el és hol volt pár napig.

Vasárnap megtalálták a Budakeszin eltűnt nőt

Fotó: Police.hu

Megtalálták a Bükben eltűnt idős asszonyt, a makói nőt még nem

Október utolsó napján túrázni indult, a hétvégén holtan került elő Csetényiné Németh Éva Ilona. Annyian aggódtak érte, mint a Pilisben elveszett Kaszás Nikolettért szeptemberben. Egy 31 éves nő is eltűnt, ő november 16-án este indult el valahová a makói otthonából, és azóta nem adott magáról életjelet. Rejtély, hol lehet Vajka Krisztina.

