Megtalálták a holttestét a magyar férfinak, aki mezítláb tűnt el Hollandiában

Megmagyarázhatatlan körülmények között tűnt el a közelmúltban a hollandiai Heijen településen egy fiatal, magyar férfi – írta meg a Bors. K. Attila november 6-án reggel indult el az otthonából. Sem telefont, sem pénz, sem iratokat nem vitt magával. Utoljára a Hoofdstraatnál látták: mezítláb sétált át egy kerten, látszólag nyugodtan, majd eltűnt. Napokkal ezután megtalálták a holttestét, de addig elkeseredetten keresték mindenhol.

Megtalálták a holttestét a magyar férfinak (illusztráció)

Fotó: Gabriela Mendes/Pexels.com

Családja értesítette a helyi rendőrséget, miközben a rokonok és barátok a közösségi oldalakon kértek segítséget. "Ruházata: bordó tréningnadrág és világos szürke felső. 165–170 cm magas, jelenleg kopasz. A nyakán csillag tetoválás van, a kezein több tetoválás. Ha bárki látta, azonnal értesítsen!” – posztolta az ikertestvére. A kétségbeesett nő megpróbált minden információt megosztani, hátha valaki látja valahol a fivérét.

Miután megtalálták a férfi holttestét, újabb csapás érte a családot

A család napokig abban reménykedett, hogy Attila élve kerül elő.

November 10-én kapták a hírt, hogy megvan, de már nem lehetett megmenteni az életét, meghalt.

A tragédia letaglózta a családot.

A legnehezebb napok ezek az életemben. Megkaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört”

- közölte a nő, aki megrendítő posztban búcsúzott a testvérétől.

A gyászoló nővér azt is elárulta, hogy a sors újabb csapást mért rájuk: Attilával szinte egy időben a nagypapájukat is elveszítették. A holland hatóságok vizsgálják, mi vezethetett az eltűnéséhez és tragikus halálához. A körülmények továbbra is rejtélyesek. Rokona is szeretnének választ kapni a kérdésekre.

