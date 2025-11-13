Megtalálták a holttestét a magyar férfinak, aki mezítláb tűnt el Hollandiában

Megmagyarázhatatlan körülmények között tűnt el a közelmúltban a hollandiai Heijen településen egy fiatal, magyar férfi – írta meg a Bors. K. Attila november 6-án reggel indult el az otthonából. Sem telefont, sem pénz, sem iratokat nem vitt magával. Utoljára a Hoofdstraatnál látták: mezítláb sétált át egy kerten, látszólag nyugodtan, majd eltűnt. Napokkal ezután megtalálták a holttestét, de addig elkeseredetten keresték mindenhol.
Családja értesítette a helyi rendőrséget, miközben a rokonok és barátok a közösségi oldalakon kértek segítséget. "Ruházata: bordó tréningnadrág és világos szürke felső. 165–170 cm magas, jelenleg kopasz. A nyakán csillag tetoválás van, a kezein több tetoválás. Ha bárki látta, azonnal értesítsen!” – posztolta az ikertestvére. A kétségbeesett nő megpróbált minden információt megosztani, hátha valaki látja valahol a fivérét.
Miután megtalálták a férfi holttestét, újabb csapás érte a családot
A család napokig abban reménykedett, hogy Attila élve kerül elő.
November 10-én kapták a hírt, hogy megvan, de már nem lehetett megmenteni az életét, meghalt.
A tragédia letaglózta a családot.
A legnehezebb napok ezek az életemben. Megkaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört”
- közölte a nő, aki megrendítő posztban búcsúzott a testvérétől.
A gyászoló nővér azt is elárulta, hogy a sors újabb csapást mért rájuk: Attilával szinte egy időben a nagypapájukat is elveszítették. A holland hatóságok vizsgálják, mi vezethetett az eltűnéséhez és tragikus halálához. A körülmények továbbra is rejtélyesek. Rokona is szeretnének választ kapni a kérdésekre.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.