Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

Hollandiában

Megtalálták a holttestét a magyar férfinak, aki mezítláb tűnt el Hollandiában

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rejtélyes körülmények között veszett nyoma Hollandiában egy fiatal magyar férfinak. Attilát utoljára mezítláb látták, ahogy átvág egy kerten, végül többnapos keresés után megtalálták. Már nem élt. Családja összetört, ikertestvére szívszorító sorokban búcsúzott tőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollandiábanmeghalteltűnt férfiöngyilkosságeltűntholttestmezítlábsorscsaládMegtalálták

Megmagyarázhatatlan körülmények között tűnt el a közelmúltban a hollandiai Heijen településen egy fiatal, magyar férfi – írta meg a Bors. K. Attila november 6-án reggel indult el az otthonából. Sem telefont, sem pénz, sem iratokat nem vitt magával. Utoljára a Hoofdstraatnál látták: mezítláb sétált át egy kerten, látszólag nyugodtan, majd eltűnt. Napokkal ezután megtalálták a holttestét, de addig elkeseredetten keresték mindenhol.

Megtalálták a holttestét a magyar férfinak
Megtalálták a holttestét a magyar férfinak (illusztráció)
Fotó: Gabriela Mendes/Pexels.com

Családja értesítette a helyi rendőrséget, miközben a rokonok és barátok a közösségi oldalakon kértek segítséget. "Ruházata: bordó tréningnadrág és világos szürke felső. 165–170 cm magas, jelenleg kopasz. A nyakán csillag tetoválás van, a kezein több tetoválás. Ha bárki látta, azonnal értesítsen!” – posztolta az ikertestvére. A kétségbeesett nő megpróbált minden információt megosztani, hátha valaki látja valahol a fivérét.

Miután megtalálták a férfi holttestét, újabb csapás érte a családot

A család napokig abban reménykedett, hogy Attila élve kerül elő. 

November 10-én kapták a hírt, hogy megvan, de már nem lehetett megmenteni az életét, meghalt.

A tragédia letaglózta a családot. 

A legnehezebb napok ezek az életemben. Megkaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört” 

- közölte a nő, aki megrendítő posztban búcsúzott a testvérétől.

A gyászoló nővér azt is elárulta, hogy a sors újabb csapást mért rájuk: Attilával szinte egy időben a nagypapájukat is elveszítették. A holland hatóságok vizsgálják, mi vezethetett az eltűnéséhez és tragikus halálához. A körülmények továbbra is rejtélyesek. Rokona is szeretnének választ kapni a kérdésekre.

Ugyanazon a napon, amikor Attila eltűnt, Budapesten egy fiatal nőt zaklatott egy férfi a Ferihegyi vasútállomásnál közlekedő buszon. Azzal az ürüggyel, hogy elbambult, a combját fogdosta, mire a nő rászólt és rácsapott. Mint kiderült, több áldozata is van. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!