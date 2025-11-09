Megtalálták az eltűnt hajdúdorogi férfi porig égett autóját

Október 29-én eltűnt a 47 éves, hajdúdorogi Papp Sándor. A Szon.hu információi szerint reggel Nyíregyházára indult „ügyet intézni", ahonnan Hajdúnánás felé folytatta az útját. Ezután már nem lehet róla tudni semmit. Most megtalálták a kiégett autóját.

Az eltűnt férfi még nem került elő, a kocsiját viszont megtalálták

Fotó: Police.hu

A közösségi médiában is keresik az eltűnt férfit

Legutoljára Kálmánházán van róla információ, nem érkezett haza Hajdúdorogra, családja nem tud róla semmit és nem is elérhető, 15:45-kor már ki volt kapcsolva a telefonja/lemerült, ami nagyon nem jellemző rá! Autójának a rendszáma: LVB-910, (Homokszínű Opel H Astra). Kinézete: 2 méter magas, 110 kg-s, 47 éves férfi. Fekete sportcipőt, kék farmernadrágot, fekete mellényt, piros vastagabb cipzáros felsőt, fekete vékony sapkát viselt, szemüveget. Bárki bármit tud róla, kérem, értesítsen az alábbi telefonszámon: (+36305543660) vagy a rendőrséget és a megosztásokat is megköszönném!!"

– írta egy hozzátartozó a közösségi oldalon.

A rendőrök is közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki. A körözési adatlapja a police.hu-oldalon, ide kattintva elérhető.

Az eltűnt férfi: Papp Sándor, Nyíregyházára indult

Fotó: Facebook/Lászlóné Gyulai

November 3-án, öt nappal később bukkantak rá a kocsijára, ami kiégett.

A szakemberek most arra keresik a választ, mi okozhatta a tüzet, és hogyan tűnhetett el a sofőr.

A hajdúböszörményi rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit az eltűnésről, látja valahol a férfit, jelentkezzen. Besétálhat a Kossuth utca 2 alatti kapitányságra, vagy hívhatja őket ezen a számon: 36 (52) 228-400. De tehet bejelentést a 107, 112 -es központi segélyhívó számokon, vagy hívhatja a 06-80-555-111 telefontanú zöldszámát is.

