Rendkívüli

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

autó

Megtalálták az eltűnt hajdúdorogi férfi porig égett autóját

Egy hajdúdorogi férfi Nyíregyházára indult, nyoma veszett. Papp Sándort még nem, az autóját viszont már megtalálták, nem túl jó állapotban.
Október 29-én eltűnt a 47 éves, hajdúdorogi Papp Sándor. A Szon.hu információi szerint reggel Nyíregyházára indult „ügyet intézni", ahonnan Hajdúnánás felé folytatta az útját. Ezután már nem lehet róla tudni semmit. Most megtalálták a kiégett autóját.

Az eltűnt férfi még nem került elő, a kocsiját viszont megtalálták
Fotó: Police.hu

A közösségi médiában is keresik az eltűnt férfit

Legutoljára Kálmánházán van róla információ, nem érkezett haza Hajdúdorogra, családja nem tud róla semmit és nem is elérhető, 15:45-kor már ki volt kapcsolva a telefonja/lemerült, ami nagyon nem jellemző rá! Autójának a rendszáma: LVB-910, (Homokszínű Opel H Astra). Kinézete: 2 méter magas, 110 kg-s, 47 éves férfi. Fekete sportcipőt, kék farmernadrágot, fekete mellényt, piros vastagabb cipzáros felsőt, fekete vékony sapkát viselt, szemüveget. Bárki bármit tud róla, kérem, értesítsen az alábbi telefonszámon: (+36305543660) vagy a rendőrséget és a megosztásokat is megköszönném!!" 

– írta egy hozzátartozó a közösségi oldalon.

A rendőrök is közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki. A körözési adatlapja a police.hu-oldalon, ide kattintva elérhető

Az eltűnt férfi, Papp Sándor, Nyíregyházára indult
Fotó: Facebook/Lászlóné Gyulai

November 3-án, öt nappal később bukkantak rá a kocsijára, ami kiégett. 

A szakemberek most arra keresik a választ, mi okozhatta a tüzet, és hogyan tűnhetett el a sofőr. 

A hajdúböszörményi rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit az eltűnésről, látja valahol a férfit, jelentkezzen. Besétálhat a Kossuth utca 2 alatti kapitányságra, vagy hívhatja őket ezen a számon: 36 (52) 228-400. De tehet bejelentést a 107, 112 -es központi segélyhívó számokon, vagy hívhatja a 06-80-555-111 telefontanú zöldszámát is. 

Kaszás Nikolettet megtalálták, a matematikatanárt még nem

