Csak a sünökön akart segíteni, brutálisan megverték az idős nőt

Megvertek egy 66 éves szegedi nőt , mert az asszony ételt és vizet vitt a Szivárvány utca környékén élő sünökhöz. A történtek óta több mint három év telt el, de a nő még ma sem érzi magát biztonságban: pszichiátriai kezelésre jár, rémálmok gyötrik, és sötétedés után kísérő nélkül nem mer kilépni az utcára. A Délmagyar.hu újságíróinak megtörten beszélt a támadásról és a jogi procedúráról, amely szerinte tovább növelte a kiszolgáltatottságát.

A sünöket etető, megvert nő a mai napig pszichiátriai kezelésre szorul a támadás miatt

Fotó: freepik.com

A mai napig félek. Azóta sem merek sötétben aludni, este nem megyek ki kísérő nélkül az utcára, és még akkor is megdermedek, ha egy férfi közeledik a sötétben

– mesélte Kecskés Aranka.

Megvertek egy nőt, mégis három évbe telt az ítélet

Az asszonyt 2022 augusztusában támadta meg egy 50 év körüli férfi a Szivárvány utcai társasház udvarában. Az asszony elmondása szerint csupán annyit tett, hogy minden este beugrott pár percre, hogy ételt és vizet tegyen ki a környéken élő süncsaládnak. A lakók emiatt naponta önként beengedték az asszonyt a társasház területére.

A későbbi elkövető a bántalmazás előtt többször is fenyegetőzőtt, sőt, a nő állítása szerint azt is kiabálta neki, hogy „megöllek”. Egyik este a sötétből lépett elő, kiabálni kezdett, majd megragadta és ütlegelni kezdte a 66 éves, mozgássérült nőt. Aranka végül a közeli lakásáig menekült. Másnap agyrázkódást állapítottak meg nála.

A nő feljelentést tett, de a nyomozás szinte alig haladt. – A feljelentésemet többször is visszadobták, végül három év múlva született ítélet, a férfit könnyű testi sértés és zaklatás miatt ítélték el, de egy év próbára bocsátást kapott – mondta.

Aranka nem vagyoni kártérítést kért, amelyet – saját bevallása szerint – teljes egészében egy sünmentéssel foglalkozó alapítványnak ajánl fel. Habár három év eltelt, az idős nő nem talál megnyugvást, rémálmok gyötrik és azóta is pszichiáterhez jár.

