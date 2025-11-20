Nem fogja elhinni, ki vert meg két lassan sétáló gyalogost

Az aradi központi vasútállomás közelében lévő bevásárlóközpont parkolójának bejáratánál erőszakos incidens történt a napokban. A gyanú szerint két férfi azért támadt rá gyalogosokra, mert szerintük túl lassan keltek át az úton, és feltartották őket. Nagyon megverték mindkettejüket – tudta meg a Maszol.ro. Mint kiderült, egy házaspár két tagjáról, férjről és feleségről van szó.

Megvertek két gyalogost

Fotó: Pexels.com

A férfi lába négy helyen eltört, ő 55 napos gyógykezelést igényel, felesége pedig két napig szorult orvosi ellátásra.

Igazságügyi források arra hívták fel a figyelmet, hogy a támadás a csúcsforgalom idején, egy forgalmas helyszínen történt, amitől a környéken lévők is veszélyben voltak.

Őket gyanúsítják azzal, hogy megvertek gyalogosokat

Az Aradi Filharmónia volt igazgatója, Alin Văcean és testvére, Adrian Văcean tagadja, hogy ők kezdték volna a támadást.

Azzal védekeznek, hogy önvédelemből cselekedtek. A bűncselekmény súlya és a bűnismétlés kockázata miatt a hatóság indokoltnak találta a testvérpár előzetes letartóztatását 30 napra. Az ügyben még tart a nyomozás.

