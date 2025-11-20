Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

házaspár

Nem fogja elhinni, ki vert meg két lassan sétáló gyalogost

20 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Túl lassan mentek az utcán, ez volt a bűne egy férfinek és egy nőnek az ősi Erdély területén, a romániai Aradon. Az Aradi Filharmónia korábbi igazgatóját és testvérét 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték, őket gyanúsítják azzal, hogy megverték a házaspárt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házaspárbrutális támadásmegvertAradi FilharmóniavasútállomástestvérpárRomániaAradcsúcsforgalomgyalogos

Az aradi központi vasútállomás közelében lévő bevásárlóközpont parkolójának bejáratánál erőszakos incidens történt a napokban. A gyanú szerint két férfi azért támadt rá gyalogosokra, mert szerintük túl lassan keltek át az úton, és feltartották őket. Nagyon megverték mindkettejüket – tudta meg a Maszol.ro. Mint kiderült, egy házaspár két tagjáról, férjről és feleségről van szó.

megvertek gyalogosokat
Megvertek két gyalogost
Fotó: Pexels.com

A férfi lába négy helyen eltört, ő 55 napos gyógykezelést igényel, felesége pedig két napig szorult orvosi ellátásra.

Igazságügyi források arra hívták fel a figyelmet, hogy a támadás a csúcsforgalom idején, egy forgalmas helyszínen történt, amitől a környéken lévők is veszélyben voltak.

Őket gyanúsítják azzal, hogy megvertek gyalogosokat

Az Aradi Filharmónia volt igazgatója, Alin Văcean és testvére, Adrian Văcean tagadja, hogy ők kezdték volna a támadást. 

Azzal védekeznek, hogy önvédelemből cselekedtek. A bűncselekmény súlya és a bűnismétlés kockázata miatt a hatóság indokoltnak találta a testvérpár előzetes letartóztatását 30 napra. Az ügyben még tart a nyomozás.

Eközben egy romániai orvost amiatt vettek őrizetbe, mert undorító dolgot művelt az egyik, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegével. Ha kíváncsi rá, mit, kattintson ide!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!