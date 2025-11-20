Elmebetegeket tartottak rabszolgasorban, mindenüket elvették

November 19-én reggel az Olt megyei rendőrök, és ügyészek házkutatást tartottak két romániai házban emberkereskedelem gyanúja miatt. Egy ember mentális gondokkal küzdő betegeket, két férfit és egy nő dolgoztatott – írta meg a Maszol.hu.

A kizsákmányoló az otthonába költöztetett két mentális problémával küzdő férfit, és egy nőt

Kép forrása: Pixabay, illusztráció

Még a mentális betegek pénzét is elvette

A gyanúsított mindhárom elmebeteg embert magához költöztette, hogy felügyelni tudja a kényszermunkát. Ugyanakkor nem csak így zsákmányolta ki őket.

Mind kiderült, a havi fogyatékossági juttatásukat is zsebre tette.

Román kollégáikhoz hasonlóan a békési rendőrök is egy emberkereskedelem elleni akcióban vettek részt. Tetten értek egy gazdát, aki embertelen körülmények között, rabszolgaként dolgoztatott hat felnőttet és egy kamaszlányt.