Elmebetegeket tartottak rabszolgasorban, mindenüket elvették

Emberkereskedelem gyanúja miatt tartottak házkutatást a hatóságok két helyszínen is Romániában szerdán. A gyanúsított mentális gondokkal küzdő, kiszolgáltatott betegeket kényszerített munkára.
November 19-én reggel az Olt megyei rendőrök, és ügyészek házkutatást tartottak két romániai házban emberkereskedelem gyanúja miatt. Egy ember mentális gondokkal küzdő betegeket, két férfit és egy nő dolgoztatott – írta meg a Maszol.hu.
Még a mentális betegek pénzét is elvette
A gyanúsított mindhárom elmebeteg embert magához költöztette, hogy felügyelni tudja a kényszermunkát. Ugyanakkor nem csak így zsákmányolta ki őket.
Mind kiderült, a havi fogyatékossági juttatásukat is zsebre tette.
Román kollégáikhoz hasonlóan a békési rendőrök is egy emberkereskedelem elleni akcióban vettek részt. Tetten értek egy gazdát, aki embertelen körülmények között, rabszolgaként dolgoztatott hat felnőttet és egy kamaszlányt.
