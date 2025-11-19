Sokk és pánik a nagymama körül: mentőst ért támadás egy kétegyházi házban

Kétegyházán november 17-én délután egy pillanat alatt fordult át érzelmi viharba egy családi tragédia. Egy eszméletlen nagymamához érkező mentőket ugyanis nem köszönettel, hanem hangos kiabálással és fenyegetésekkel fogadta a rokonság. A családtagok szerint a mentők túl lassan értek ki és azonnal őket hibáztatták a bajért. A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy az asszony unokája nemcsak ordított, hanem egy mentőápolót tarkón is vágott. Az ügyet a Gyulai Járásbíróságon tárgyalták, ahol már jóval nyugodtabb hangulatban idézték fel a döbbenetes perceket – írta meg a Beol.hu.

A vádlott elkapta a mentőápoló felkarját, és nyitott tenyérrel, nagy erővel tarkón ütötte

Kép: illusztráció

A vádlott unoka a bíróság előtt azt mondta, hogy a nagymamáját nemcsak szerette, egyenesen anyjaként tekintett rá. Ő nevelte, ő vigyázott rá és amikor hírét vette, hogy rosszul lett, már telefonban azt mondták neki, hogy talán meg is halt. A férfi szerint ez annyira összetörte, hogy szinte semmire sem emlékszik abból, ami később történt. Azt mesélte, hogy remegve érkezett a házhoz, be sem mert menni, és amikor meglátta, hogy a nagymamáját élesztik, egyszerűen összeomlott. Saját állítása szerint nem tudja, hogy a mentők ott voltak-e és az ütésről sincs semmilyen emléke.

A mentős nagyon is jól emlékszik

Elmondása szerint már az udvaron sürgették őket, a házban pedig tovább kiabáltak velük. A mentősök egyébként nemhogy késlekedtek volna, hanem a megengedettnél gyorsabban, 120 km/órával száguldottak a címre. A szobában dolgozó ápolóra az unoka hirtelen rátámadt, vállnál fogva megragadta, majd erővel tarkón ütötte és még meg is fenyegette. A sérülés nyolc napon belül gyógyult, de az élmény hosszú ideig vele marad és a mentős szerint ennél félelmetesebb helyzetben még sosem volt.

A támadás ellenére a mentős azonnal folytatta a nagymama ellátását és kollégái segítségével a beteget hordágyra tették, majd elszállították. A rokonok ezután már segítőkészek voltak és csak később, a kórházban derült ki, hogy mi történt pontosan.

A tárgyaláson elhangzott, hogy többen már a helyszínen bocsánatot kértek az unoka viselkedéséért, ő maga pedig azóta is próbálja jóvátenni, amit tett. A mentős elfogadta a bocsánatkérést, de hozzátette: ők azért vannak, hogy életeket mentsenek, nem azért, hogy őket bántsák.

A védelem felvetette, hogy az unoka sokkos állapotban lehetett és talán nem volt tudatánál, amikor ütött – erre a mentők nem tudtak biztos választ adni, csak annyit mondtak: az ilyen helyzet mindig felfokozott, de ekkora agresszió még számukra is szokatlan. A mentőautó vezetője pedig azt mondta, aznap komolyan féltette az életét.