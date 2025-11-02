Vészhelyzet a Dunakanyarban: 24 mentőegység és helikopter érkezett életet menteni

Október 31-én, pénteken sütött nap és kelleme volt az idő, így többen is kirándultak a Dunakanyar és a Visegrádi‑hegység erdeiben. Az a nyugdíjas is, aki miatt riasztani kellett a mentőegységeket. Percek alatt a nehezen járható terepre érkezett a segítség. A mentőakció sikeréhez komplex csapatmunka járult hozzá – írta meg a Kemma.hu.

A mentőakció során speciális kötélpályát építettek a nehezen járható szakaszra.

Forrás: Marton_KOVACS / Forrás: Facebook / Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Minden egységet mozgósítottak a mentőakcióhoz

Egy családi kiránduláson vett részt az a 66 éves férfi, aki bokasérülést szenvedett péntek délután a Vadálló‑köveknél.

A segélyhívás 13:26‑kor érkezett, ami után – a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Facebook‑oldala értesülései szerint– 24 barlangi mentő, az esztergomi tűzoltók és helikopteres légimentők is azonnal útnak indultak.

A légi mentők 14:40‑kor érték el a sérültet, akinek ellátását azonnal megkezdték. A sérült végtagot rögzítették, a sebet ellátták és egy speciális fóliába csomagolták a férfit, hogy csökkentsék a kihűlés kockázatát. A nehezen járható és sziklás terepen kötélpályákat építettek ki. Minden igyekezet ellenére a Prédikálószék kilátójához a mentőcsapat csak napnyugta után ért oda. A sötétedés, valamint a jogi és üzemeltetési szabályok miatt a helikopter már nem tudott felszállni, ezért a légimentő és a személyzet a végső indulási időpontban, a sérült nélkül kényszerült visszatérni bázisára, szerepét átvette az időközben a közelbe érkező esztergomi esetkocsi. A sérültet a Vaszary Károly Kórházba vitték.

A barlangi mentőszolgálat munkáját több helyen a nagyon meredek, alig egy embernyi széles ösvények, csúszós talaj, pergő kő is nehezítette, ráadásul az akadályokat vastag avarréteg is takarta.

A barlangi mentőszolgálat munkatársai felhívják a figyelmet arra, hogy bár a Vadálló‑kövek a környék egyik legkedveltebb túracélpontja, az út bizonyos szakaszai komoly kihívást jelentenek, felfelé és lefelé egyaránt. Ezért azt javasolják, hogy a Visegrádi‑hegységben tervezett túrákra csak tapasztalt kirándulók induljanak, megfelelő felszereléssel és felkészültséggel.

