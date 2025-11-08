Jótett helyébe ne várj jót: mentősre támadt a dühöngő nő Budapesten

Budapesten egy fiatal, körülbelül 30 éves nőhöz riasztották a mentőszolgálatot, miután járókelők eszméletlen állapotban találták rá az utcán. A mentősök megkezdték a nő kivizsgálását, akinek csak kisebb sérülései voltak, és hamar visszanyerte eszméletét – írta meg a Ripost.hu.

Mentősre támadt rá egy részeg nő Budapesten

A kép illusztráció!

Mentősre támadt, rendőrt kellett hívni az ittas nőhöz

A segítségnyújtás azonban gyorsan elfajult. A nő agresszívvé vált, fenyegetni kezdte a mentőszolgálat munkatársait, akik a helyzet súlyosbodása miatt a rendőrség segítségét kérték.

A rendőrség hallatán pánikba esett, és érkezésük előtt rátámadt a mentőszolgálat egyik női dolgozójára, erősen homlokon ütötte, és utána is többször próbálkozott még ehhez hasonló támadásokkal.

A mentősök a protokollnak megfelelően saját testi épségüket védték, visszavonultak a mentőautóba. A nő többször a járműre is ráütött, mielőtt a mentősök elhagyták a helyszínt.

Röviddel ezután a rendőrök is megérkeztek, megfékezte a dühöngőt, és stabil állapotban szállították el.

A mentősök az eset után a rendőrkapitányságon tettek vallomást az eseményekről.

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán hangsúlyozta, hogy sajnálatos módon nem ez az első eset, amikor fiatal női munkatársukat támadás éri. A mentősök hivatásuk során gyakran kockáztatják testi épségüket, miközben a bajbajutottakon próbálnak segíteni, és az agresszió vagy fenyegetés nem ritka.