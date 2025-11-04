Kiderült, mi okozta az óriási füstöt – friss fotókon a porig égett Mercedes

Hírlevél

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Kellemetlenül indult a kedd reggel Komárom-Esztergomban. Kigyulladt egy Mercedes Tatabányán.
Nem volt szerencséje a Komárom-Esztergom vármegyei Mercedes tulajdonosának kedd reggel. Az autó kigyulladt a tatabányai Mester utcában írta meg a Kemma.hu.

Teljes terjedelmében égett a tatabányai Mercédesz
Teljes terjedelmében égett a tatabányai Mercédesz
Kép forrása: KEM Katasztrófavédelem

Semmi sem maradt a Mercedesből

A  gépkocsi teljes terjedelmében égett, a tüzet két vízsugárral sikerült eloltani. A képgaléria megtekinthető itt.

Októberben kigyulladt egy autó az M3-as autópályán. Az égő jármű több kilométeres torlódást okozott.

 

