Kiderült, mi okozta az óriási füstöt – friss fotókon a porig égett Mercedes

Kellemetlenül indult a kedd reggel Komárom-Esztergomban. Kigyulladt egy Mercedes Tatabányán.
Nem volt szerencséje a Komárom-Esztergom vármegyei Mercedes tulajdonosának kedd reggel. Az autó kigyulladt a tatabányai Mester utcában – írta meg a Kemma.hu.
Semmi sem maradt a Mercedesből
A gépkocsi teljes terjedelmében égett, a tüzet két vízsugárral sikerült eloltani. A képgaléria megtekinthető itt.
Októberben kigyulladt egy autó az M3-as autópályán. Az égő jármű több kilométeres torlódást okozott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!