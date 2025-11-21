Ki tehet ilyet egy védtelen állattal? – szándékosan mérgeztek meg két kutyát a menhelyen

Tragédia sújtotta a Kutyasegély-szolgálat Shíva menedékhelyét: november 18-án egy újabb mentett kutya esett áldozatul mérgezésnek. Wegera György, a menhely vezetője a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a szeretett négylábú, Lion, nem élte túl a szándékos támadást – írta a Feol.hu.

Léna, a menedékhely szelíd medvéje is mérgezés áldozata lett

Forrás: Wegera a kommunikátor Facebook-oldala

A feljelentés szerint az ismeretlen elkövető feltehetően a menedékhely kerítését megrongálva jutott be a területre, majd közvetlenül Lion kenneljéhez ment, és megmérgezte a kutyát. A menhely vezetője hangsúlyozta, hogy Lion különösen szeretett állat volt, akit mindenki imádott a gondozottak közül.

Sorozatos mérgezés az állatmenhelyen

Ez az eset sajnos nem az első a menhelyen:

korábban Léna a menedékhely medvéje, a szelíd mentett kutyájuk is a mérgezés áldozata lett.

A tragikus sorozat felveti a kérdést, hogy szándékos támadásról van-e szó, ami célzottan a menhely állatait veszélyezteti. György a történtek után azonnal feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

