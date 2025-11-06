Rejtélyes mérgezésben halhatott meg egy idős házaspár Csepelen

Megdöbbentő tragédia történt szerdán napközben Csepelen: egy idős pár halt meg egyszerre az udvaron, miközben rovarirtást végeztek az albérletükben. A rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja az ügyet, tehát egyelőre kizárták a bűncselekmény lehetőségét. A halál pontos okát a boncolás fogja majd megállapítani, de nem zárható ki, hogy abban valamiféle mérgezés is szerepet játszhatott – adta hírül a Metropol.hu.

Itt, a csepeli társasház tetőterében lakott az idős pár, akik rejtélyes mérgezés áldozatai lehettek

Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Az idős, beteges pár évek óta lakott albérletben a csepeli társasház tetőterében. Ritkán jártak ki a lakásból, az ingatlanban elszaporodott bogarak miatt pedig a tulajdonos, Rizmajer József rovarirtást rendelt meg. Az irtás napján – mivel a helyiségbe három órán át nem lehetett bemenni – a tulajdonos segített az idős párnak kijönni az otthonukból. Egy szomszéd szerint ekkor már szinte haldokoltak, úgy kellett kitámogatni őket. Rizmajer József mivel látta, hogy az idős pár nagyon rosszul van, azonnal mentőt hívott. A mentősök azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Felmerült a gyanú, hogy mérgezés történt

A tulajdonos szerint az utóbbi három hétben már kétszer végeztek rovarirtást a lakásban, amikor szintén kivitték az idős párt az udvarra, de akkor nem történt baj. A Metropol megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja ezidáig nem merült fel, a halálesetek körülményeinek vizsgálatát szakértők bevonásával folytatják.

Információk szerint a hatóság azt vizsgálja, hogy egyszerre ürítették-e ki az egész épületet, vagy lakásonként végezték a rovarirtást. Ez esetben ugyanis a tetőtérbe, ahol az idős pár lakott, könnyen felszállhatott a mérgező anyag. Erre majd a boncolás során végzendő toxikológiai vizsgálat fog választ adni.

