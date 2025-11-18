Meztelenül flangált az utcán egy család Debrecenben, de nem ez volt a legdurvább – videó

Az egyik tévé híradójában mutatták be azt a felvételt, amelyen egy család látható, amint kézen fogva és anyaszült meztelenül sétál Debrecen utcáján. A szokatlan eset szombaton, fényes nappal történt egy egyébként csendesnek ismert városrészben. A két pucér ember, egy férfi és egy nő sietős léptekkel sétált a hidegben, és a kislányukat is magukkal vitték. A kicsin sem volt ruha. A szemtanúkat sokkolta a látvány, azonnal riasztották a hatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak a helyszínre – írta a Haon.hu.

Meztelen lépett ki a család az utcára

Fotó: Haon.hu

Egy hotelből léptek ki meztelenül

A megdöbbentő esetről készült videó hamar felkerült egy népszerű közösségi média felületre. Ezen jól látszik, hogy a gyermek fázott, és alig tudta tartani a lépést szinte rohanó szüleivel. Egy helyi szemtanú a tévéseknek elmondta, hogy a szirénázó mentő és rendőrautók keltették fel a figyelmét, és megerősítette, hogy a családot nem ismerték a környéken.

Ezután derült ki, hogy a furcsa hármas egy közeli hotelből lépett ki a közterületre ruhák nélkül.

Az épületből takarókat vittek nekik, ezekbe bugyolálták be őket még azelőtt, hogy beszálltak volna a mentőautókba. Mindhárman kórházba kerültek.

A helyi lap úgy tudja, hogy a házaspár ellen büntetőeljárást kezdeményeztek kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt.

A hatóságok haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket a kislány biztonságos elhelyezéséről, és a gyermekvédelmi szerveket is tájékoztatták a történtekről.

Ördögűzésre készültek?

A meztelenül sétálás már önmagában szokatlan és megmagyarázhatatlan jelenség, az azonban még furcsábbá teszi a történeteket, hogy a Blikk információ szerint a család éppen ördögűzésre készült.

A felvételt ide kattintva láthatja.

Nyíregyházán tömegkarambol döbbentette meg a lakosságot, miután hat autó ütközött. Az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak róla.