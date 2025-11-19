Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

család

Kiderült, mi történt a meztelenül sétálgató családdal

2025. november 19. 17:50
Olvasási idő: 4 perc
Sokkoló jelenetre lettek figyelmesek a Debrecenben sétálgatók szombaton. Egy házaspár, teljesen meztelenül, kézen fogva vezette magával szintén pucér gyermekét az utcán, miközben az asszony újra és újra azt hajtogatta: „Űzd ki belőle, távozz tőle, Sátán!” A pár jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll, a gyermek elhelyezéséről pedig intézkedtek a hatóságok.
családDebrecenkiskorú veszélyeztetésekislányrendőrgyermekházaspármeztelenpszichiátriaiördögűzés

A Blikk értesülései szerint egy család egy debreceni szállodában töltötte a hétvégét. Szombat délelőtt a wellnessben voltak fürdőköpenyben és fürdőruhában, nem sokkal később viszont a ruháiktól megszabadulva, meztelenül hagyták el a hotelt. A Kardos Albert utcán sétáltak – és vonszolták a gyereküket – egészen a Géresi utcáig, ahol egy iskola közelében felfigyeltek rájuk. Hiába szólították meg őket az arra járók, nem reagáltak, sőt, volt, akit el is lökött az egyik szülő, amikor megpróbálta betakarni a síró kisgyermeket.

Meztelen lépett ki a család az utcára
Meztelenül lépett ki a család az utcára
Fotó: Haon.hu

Szemtanúk szerint a szülők magyarázata egyértelműen volt. Állításuk szerint

gyermeküket „megszállta az ördög”, és így, meztelenül, egyfajta rituális sétával próbálták meg belőle kiűzni a gonoszt. 

A bejelentés után a rendőrök 300 méterre a szállodától találtak rá a családra. Mivel zavartnak látták őket, a szülőket kórházba vitték, a kislányt pedig ideiglenesen kiemelték a családból. A párt azóta a pszichiátrián kezelik.

Eljárás indult a meztelenül sétálgató szülőkkel szemben

A lap információi szerint a házaspár a rendőröknek és a mentőknek is azt mondta, hogy a csupaszon sétálgatás a hidegben ördögűzés volt,

mert a megszállt kicsiből ki kell űzni az ördögöt. 

A Debreceni Rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást a szülők ellen, de nem kizárt, hogy - közszeméremsértés vagy bántalmazás – is felmerülhet az esetükben. Az ügyben a hotel is vizsgálatot indított. 

Az egyik tévé híradójában mutatták be a felvételt a meztelen családról, ha megnézné, kattintson ide!

 

