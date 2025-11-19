Kiderült, mi történt a meztelenül sétálgató családdal

A Blikk értesülései szerint egy család egy debreceni szállodában töltötte a hétvégét. Szombat délelőtt a wellnessben voltak fürdőköpenyben és fürdőruhában, nem sokkal később viszont a ruháiktól megszabadulva, meztelenül hagyták el a hotelt. A Kardos Albert utcán sétáltak – és vonszolták a gyereküket – egészen a Géresi utcáig, ahol egy iskola közelében felfigyeltek rájuk. Hiába szólították meg őket az arra járók, nem reagáltak, sőt, volt, akit el is lökött az egyik szülő, amikor megpróbálta betakarni a síró kisgyermeket.

Meztelenül lépett ki a család az utcára

Fotó: Haon.hu

Szemtanúk szerint a szülők magyarázata egyértelműen volt. Állításuk szerint

gyermeküket „megszállta az ördög”, és így, meztelenül, egyfajta rituális sétával próbálták meg belőle kiűzni a gonoszt.

A bejelentés után a rendőrök 300 méterre a szállodától találtak rá a családra. Mivel zavartnak látták őket, a szülőket kórházba vitték, a kislányt pedig ideiglenesen kiemelték a családból. A párt azóta a pszichiátrián kezelik.

Eljárás indult a meztelenül sétálgató szülőkkel szemben

A Debreceni Rendőrkapitányság kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárást a szülők ellen, de nem kizárt, hogy - közszeméremsértés vagy bántalmazás – is felmerülhet az esetükben. Az ügyben a hotel is vizsgálatot indított.

Az egyik tévé híradójában mutatták be a felvételt a meztelen családról, ha megnézné, kattintson ide!