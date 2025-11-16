Lángoló üzenet: Molotov-koktél repült a hevesi bíróságra!

A Hevesi Városi Bíróság és a Járási Ügyészség épületében általában az ítéletek és akták adják a forróságot, nem pedig egy valódi Molotov-koktél. Mégis, egy délutáni órában olyan jelenet játszódott le, ami inkább emlékeztetett egy akciófilm első perceire, mint egy békés, hétköznapi munkanapra. Egy ismeretlen személy egyszerűen odasétált az intézmény elé, majd egy Molotov-koktélt hajított a főbejárat lépcsőjére. A gyúlékony palack azonnal lángra kapott, a tűz pedig pillanatok alatt beterítette füsttel a lépcsőházat. A helyzet akár tragikus is lehetett volna, de az ott szolgálatot teljesítő biztonsági őr hihetetlen lélekjelenléttel vetette magát a tűz oltásába. Bár kisebb égési sérüléseket szenvedett, sikerült annyira megfékeznie a lángokat, hogy ne legyen nagyobb baj, mire a tűzoltók és a rendőrök megérkeztek - írta a Heol.hu.

Molotov-koktél repült a bíróság épületére

Fotó: Pexels.com

A rendőrség természetesen azonnal megkezdte a nyomozást, és bár elsőre úgy tűnt, senki nem látott semmi gyanúsat, sem az épületben, sem a környék üzleteiben, néhány órán belül mégis fordulat következett. A nyomozók látókörébe került egy férfi, akinek több volt a kérdőjel az alibijében, mint a válasz.

A Molotov-koktél bosszúból készült

Mindössze négy óra telt el a támadás után és már a kapitányságon ült az elkövető a kihallgatáson. A férfi vallomását alaposan ellenőrizték, de nem csak a szavai árulták el, a helyszíni bizonyítékok is egyre inkább rá mutattak. Végül a hevesi férfi megtör, és beismerte, hogy ő dobta a Molotov-koktélt.

Az indítéka? Nem valami grandiózus összeesküvés, hanem egy hosszúra nyúlt polgári per, amelyben úgy érezte, hogy hosszú ideje húzódik a polgári pere és ezért vesztésre áll. A támadással azt akarta jelezni a bíróság felé, hogy nem hajlandó elfogadni az általa igazságtalannak tartott döntéseket.

A férfit őrizetbe vették, majd hamarosan előzetes letartóztatásba is került.

