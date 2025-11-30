Felfoghatatlan tragédia a Morrison’s 2-ben: egy ütéssel megölték a fiatal férfit

A Morrison’s 2-ben szombat este fél 11 körül olyan gyorsan eszkalálódott egy vita két férfi között, hogy mire bárki felfoghatta volna, már megtörtént a tragédia: az egyik fél egyetlen ütéssel földre küldte a másikat. A sértett tompítás nélkül csapódott a padlóra, fejjel. A helyszíni egészségügyi szolgálat azonnal megkezdte az újraélesztést, a mentők pedig átvették és kórházba vitték — hiába. A férfi később belehalt sérüléseibe – áll a Morrison's 2 Facebook-oldalán.

Perceken belül elfogták a férfit, aki a Morrison's 2-ben támadt rá egy fiatalra

Forrás: We Love Budapest

Egyetlen ütés okozott halálos tragédiát a Morrison's 2-ben

A szórakozóhely kamerái tisztán rögzítették a támadót, akit a biztonsági szolgálat perceken belül feltartóztatott, majd átadott a rendőrségnek. A Morrison’s közleménye szerint semmilyen fegyver nem került a klubba, a halálos sérülést az ütés és az esés okozta.

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki érintett családjának, barátainak és mindazoknak, akiket a tragédia érintett. Teljes körűen együttműködünk a hatóságokkal a vizsgálat lefolytatásában

– írta a Morrison's 2 a Facebook-oldalán.