Üzent a gyilkosnak a Morrison's-ban megölt férfi anyja

Szombat éjjel egy ártatlannak induló bulizás végződött tragikusan az V. kerületi Morrison's 2-ben. A rendőrség szerint két férfi összeszólalkozott, majd a vita olyan gyorsan fajult el, hogy a 28 éves elkövető egyetlen ütése végzetessé vált. A fiatalabb férfi, F. Gábor összeesett, életét a helyszínre érkező mentők hosszú percekig próbálták megmenteni, de hiába. A kórházba szállítás után meghalt – írta a Borsonline.hu.

Kemény üzenet: a Morrison's-ban meggyilkolt fiú édesanyja nem bocsát meg a fia haláláért felelős férfinak

Fotó: Bors

Tragédia a Morrison's-ban: az édesanya nem bocsát meg a fia gyilkosának

A támadót, A. Lászlót a rendőrök még a helyszínen őrizetbe vették. Miközben a nyomozók a körülményeket tisztázzák, az áldozat családja összeomlott. Gábor barátai és ismerősei értetlenül állnak a történtek előtt: mindannyian ugyanazt mondják – a fiatal férfi soha nem kereste bajt, mindig segítőkész volt, és egyetlen hangos szó nélkül is elintézett bármit másokért.

Most a gyászóló édesanya, Zsuzsanna törte meg a csendet. Közösségi oldalán üzent fia támadójának, és nem kerülgette a lényeget: válaszokat vár és igazságot követel fiának.

Meghalt a fiam, minden információra szükségünk van. Tudni akarom, miért kellett meghalnia! Meghalnia egy olyan fiatalnak, aki előtt ott volt az élet, aki segített, ahol kell, ahol tudott! Egyszerűen nincsenek szavak, csak a miért, miért, miért...”

Az üzenet azonban itt nem ért véget. A megtört édesanya közvetlenül fordult ahhoz a férfihoz, aki kioltotta fia életét:

Te, aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed?! Mi jogon vetted el? Hogy jössz te ahhoz, hogy elvedd bárkinek is életét?! Nem azért tettem meg a gyermekeimért mindent, hogy bárki bántsa bármelyiküket is, vagy az életére törjön!”

Zsuzsanna szerint fia nyugodt, dolgos, tiszta életet élt, és időnként elment kikapcsolódni – ahogy bármelyik fiatal. „Az nem azt jelenti, hogy valakinek joga van elvenni az életét” – írta. A gyászoló édesanya úgy érzi, nem csak egy fiút veszített el: vele együtt tört össze az egész család mindennapja, jövője, ünnepei.

Az édesanya nem kertel: azt szeretné, ha fia haláláért felelős férfi nem néhány év börtönt kapna, hanem valódi, súlyos felelősségre vonás várna rá.

Az áldozat édesanyja azt mondta, a támadó egy egész családot tett tönkre, és bízik benne, hogy a férfit a lelkiismerete sem hagyja majd nyugodni. Úgy fogalmazott: bármilyen ítélet születik is, reméli, hosszú időre rács mögé kerül. Hozzátette, ha rajta múlna, a legsúlyosabb büntetést kapná, mert szerinte egy ilyen tettet elkövető embernek nincs helye a társadalomban.