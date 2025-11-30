Feszült csönd ült szombat este a belváros egyik legforgalmasabb szórakozóhelyére, a Morrison's 2-re. A klub környékét rendőrök lepték el, a járdán tanácstalan fiatalok álldogáltak, cigarettáztak, próbálták összerakni, mi is történt valójában. A válasz kegyetlenül egyszerű volt: pár méterrel arrébb egy 25 éves fiatal férfi életéért küzdöttek – írta a Borsonline.hu.

A Morrison's-nál perceken belül elfogták azt a férfit, aki végzetes ütést mért a fiatal áldozatra

Fotó: Bors

Egyetlen ütésbe halt bele a Morrison's-nál konfliktusba keveredő fiatal

A késő esti órákban két vendég között alakult ki vita. A 28 éves A. László egyetlen ütése elég volt ahhoz, hogy a nála fiatalabb férfi a földre zuhanjon. A fejét tompítás nélkül beverte – és többé nem tért magához. A klub egészségügyi személyzete azonnal megkezdte az ellátást, majd a mentők folytatták az életmentést. A szemtanúk szerint percek alatt megtelt a környék rendőrautókkal, járőrökkel, mentőkkel.

Minden tele volt rendőrrel, én vagy 4-5 rendőrautót láttam, meg egy rendőrségi kisbuszt is, meg ott állt a mentő is. Gondoltam, csak egy sima verekedés. De hogy belehaljon valaki... ”

– számolt be róla egy éppen hazafele tartó fiatal férfi. Mások úgy emlékeztek, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni az áldozatot. A kórházba szállították ugyan, de nem tudták megmenteni az életét. A tragikusan fiatalon elhunyt Gábort Nyugat-Magyarországról érkezett barátok kísérték Budapestre, egy könnyed estét terveztek. Ismerősei szerint nem volt balhés alkat, sőt: nyugodt, segítőkész, kedves srácnak ismerték. A hír mindenkit sokkolt.

Egy 25 éves srác elmegy bulizni, de nem megy haza. Ott várta a családja, akiket imádott, de egy buliban elvették az életét”

– mondta megrendülten egyik közeli ismerőse.

A gyanúsítottat a rendőrök a helyszínen elfogták. A. László később részleges beismerő vallomást tett. Halált okozó testi sértés miatt őrizetbe vették, és a hatóságok kezdeményezik a letartóztatását.